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وسائل إعلام لبنانية : قتلى وجرحى في قصف إسرائيلى على سيارة بطريق بيروت دمشق

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 04:29 مساءً - أعلنت وسائل إعلام لبنانية، مقتل شخص وإصابة آخرين في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق بيروت دمشق.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال علي نزيه عبد علي القيادي في الجبهة الجنوبية لحزب الله اللبناني، في غارة جوية على منطقة البازورية بجنوب لبنان، باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية، واندلعت النار فيها، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن إصابات وقعت جراء قصف الاحتلال لمركبة على طريق البازورية بمنطقة وادي جيلو قضاء مدينة صور اللبنانية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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