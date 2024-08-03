ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 02:26 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، لقيامهم بأعمال الحفر داخل مسكن أحدهما بقصد البحث عن الآثار، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في الحفر.. وعُثر بداخل المسكن على حفرة بعمق 7 أمتار.

ضبط شخصين بالقاهرة

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها فى أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل مسكن أحدهما. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.