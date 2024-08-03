التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 02:26 مساءً - وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي ، والبحث العلمي، بإعلان القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر تتميز بتنوعها الكبير موضحًا أن المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة تتضمن: (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد).

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة، تقوم بتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية بشكل دائم؛ بهدف تعريف وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث هذه القوائم باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية: ● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) ● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام) ● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس) ● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

وفيما يلي قائمة بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية:

أولًا: الجامعات الحكومية: وتضم (27) جامعة حكومية وهي على النحو التالي: 1. جامعة القاهرة. 2. جامعة الإسكندرية. 3. جامعة عين شمس. 4. جامعة أسيوط. 5. جامعة طنطا. 6. جامعة المنصورة. 7. جامعة الزقازيق. 8. جامعة حلوان. 9. جامعة المنيا. 10. جامعة المنوفية. 11. جامعة قناة السويس. 12. جامعة جنوب الوادى. 13. جامعة بني سويف. 14. جامعة الفيوم. 15. جامعة بنها. 16. جامعة كفر الشيخ. 17. جامعة سوهاج. 18. جامعة بورسعيد. 19. جامعة دمنهور 20. جامعة أسوان. 21. جامعة دمياط. 22. جامعة السويس. 23. جامعة مدينة السادات. 24. جامعة العريش. 25. جامعة الوادي الجديد. 26. جامعة مطروح. 27. جامعة الأقصر.

ثانيًا: الجامعات الخاصة والأهلية: ‌(أ) الجامعات الخاصة: وتضم (32) جامعة خاصة وهي على النحو التالي: 1. جامعة 6 أكتوبر. 2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. 3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 4. جامعة مصر الدولية. 5. الجامعة الألمانية بالقاهرة. 6. جامعة الأهرام الكندية. 7. الجامعة البريطانية في مصر. 8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. 9. جامعة سيناء. 10. جامعة فاروس بالإسكندرية. 11. جامعة النهضة ببنى سويف. 12. جامعة المستقبل. 13. الجامعة المصرية الروسية. 14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة. 15. جامعة هليوبوليس. 16. جامعة الجيزة الجديدة. 17. جامعة دراية بالمنيا. 18. جامعة بدر. 19. جامعة حورس. 20. جامعة المصرية الصينية. 21. جامعة ميريت. 22. جامعة سفنكس. 23. جامعة السلام. 24. جامعة بدر بأسيوط. 25. جامعة الصالحية الجديدة. 26. جامعة الحياة. 27. جامعة مايو. 28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات. 29. جامعة الابتكار. 30. جامعة المدينة بالقاهرة. 31. جامعة السويدي للتكنولوجيا. 32. جامعة رشيد.

‌(ب) الجامعات الأهلية وتضم (20) جامعة أهلية وهي على النحو التالي: 1. جامعة الملك سلمان الدولية. 2. جامعة العلمين الدولية. 3. جامعة الجلالة. 4. جامعة المنصورة الجديدة. 5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية. 6. جامعة النيل الأهلية. 7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر. 8. جامعة مصر للمعلوماتية. 9. جامعة حلوان الأهلية. 10. جامعة المنصورة الأهلية. 11. جامعة بنها الأهلية. 12. جامعة المنوفية الأهلية. 13. جامعة بني سويف الأهلية. 14. جامعة أسيوط الأهلية. 15. جامعة جنوب الوادي الأهلية. 16. جامعة المنيا الأهلية. 17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية. 18. جامعة الإسكندرية الأهلية. 19. جامعة الزقازيق الأهلية. 20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ثالثًا: جامعات بقوانين خاصة: جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

رابعًا: جامعات باتفاقيات دولية: وتضم (6) جامعات وهي على النحو التالي: 1. الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 2. الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. 3. الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU). 4. جامعة اسلسكا. 5. جامعة برلين الألمانية بالجونة. 6. جامعة سنجور.

خامسًا: جامعات باتفاقيات إطارية: 1. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 2. الجامعة العربية المفتوحة.

سادسًا: أفرع الجامعات الأجنبية: تم إنشاؤها وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية: 1. مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون. 2. مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية. 3. مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية. 4. مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير). 5. مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.

سابعًا: الجامعات التكنولوجية: تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم (10) جامعات تكنولوجية وهي على النحو التالي: 1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. 2. جامعة الدلتا التكنولوجية. 3. جامعة بني سويف التكنولوجية. 4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية. 5. جامعة برج العرب التكنولوجية. 6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية. 7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية. 8. جامعة سمنود التكنولوجية. 9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية. 10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).