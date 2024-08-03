نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. بروسيا دورتموند يتعاقد مع ظهير مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن بروسيا دورتموند الألماني عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الظهير البرازيلي يان كوتو لاعب مانشستر سيتي السابق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الظهير البرازيلي صباح اليوم علي عقود انتقاله إلي بروسيا دورتموند حتي يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن إدارة الفريق الألماني أتمت الأتفاق مع مانشستر سيتي علي ضم يان كوتو بمقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلي 5 مليون إمتيازات.

بروسيا دورتموند يضم البرازيلي يان كوتو

وأجري الظهير البرازيلي حديث مع الموقع الرسمي للفريق، قائلًا "إنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي، بوروسيا دورتموند نادي خاص، كل طفل في البرازيل يعرف عظمة هذا النادي، ويعرف المشجعين، المنبهرين بالجدار الأصفر".

وانتقل يان كوتو الموسم الماضي إلي جيرونا الإسباني علي سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر سيتي.

وقدم الظهير البرازيلي مستوي لافت للنظر مع الفريق الإسباني، حيث شارك في 39 مباراة أحرز خلالهم هدفين، وصنع 8 تمريرات حاسمة

