نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. محمد سامي ينعي الراحل تامر فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المخرج محمد سامي عن حزنه وصدمته بسبب فراق أقرب أصدقائه المنتج تامر فتحي، حيث حرص "محمد" على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة الراحل تامر من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"عمر بحاله يا تامر كنت ببقي مطمن عشان وقفتك اللي في ظهري دي،. كنت بعرف أحقق أي حاجة بفكر فيها في الشغل مهما كانت صعبة عشان انت يا صاحبي كنت موجود".



وأضاف:"الله يرحمك كنت تقوللي احلم وماتشيلش هم،. يا تري دلوقتي هعرف أحلم وماشيلش هم،. كنت جدع وراجل وعكاز، الله يرحمك ويغفرلك يا صاحبي وشريك نجاحي وأخويا، نتقابل في الأخرة يا تامر".



تعليقات الجمهور على منشور محمد سامي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال محمد سامي

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد سامي مسلسل نعمة الافوكادو، والذي حاز على إعجاب الجمهور.

ودارت أحداثه حول "نعمة سعيد أبو علب" التي تعمل محامية وتتخذ من قهوة بلدي مقرا لها، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل بيع منبهات ويحلم بكسب قضية وقف تجعله يرث ملايين الجنيهات، تترافع "نعمة" في قضية كبرى وتحصل للمتهم على البراءة وتأخذ أتعاب 10 ملايين جنيه، فتقرر أن تعطيها لزوجها وتخبره أنه كسب القضية التي انتظرها طوال حياته، للتغير حياة زوجها وتفاجأ "نعمة" من تصرفاته.



أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

شارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب

