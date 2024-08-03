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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع قليلا في يوليو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 أغسطس 2024 01:11 مساءً - سكاي نيوز_ انخفض مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية قليلا في يوليو وفقا لبيانات صدرت الجمعة، إذ عوضت الزيادات في أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر بشكل جزئي هبوط مؤشر الحبوب.
وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للأسعار، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 120.8 نقطة في يوليو، انخفاضا من 121.0 نقطة في يونيو. وتم تعديل قراءة يونيو بعد أن كانت 120.6 نقطة في البداية.
وقبل يوليو، ارتفع مؤشر الفاو لأربعة أشهر متتالية بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات في فبراير مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة قياسية سجلتها في مارس 2022، عقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، الرائدة مثل روسيا في تصدير المحاصيل.
وانخفض المؤشر في يوليو 3.1 بالمئة عن مستواه قبل عام، ونزل 24.7 بالمئة عن ذروة عام 2022.
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