نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يسعى للتعاقد مع كريم نيدفيد بشرط فسخ تعاقده مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصلت إدارة النادي المصري البورسعيدي مع كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بهدف التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم" دوت الخليج الرياضي" من مصادره داخل النادي المصري أن إدارة النادي وضعت شرطًا وحيدًا لإتمام الصفقة، وهو أن يقوم نيدفيد بفسخ تعاقده مع النادي الأهلي، بحيث ينضم إلى صفوف المصري كلاعب حر دون أي مقابل مادي.

تأتي هذه الاستراتيجية مشابهة لما فعله صلاح محسن زميله السابق في الأهلي، الذي انضم إلى ناديه الجديد كصفقة مجانية.

تأمل إدارة المصري أن يتمكن اللاعب من فسخ تعاقده بالتراضي مع الأهلي، لتسهيل انتقاله إلى الفريق البورسعيدي.

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من اللاعب كريم نيدفيد أو من النادي الأهلي بشأن هذا الطلب.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات بين جميع الأطراف، سعيًا لتحقيق رغبة النادي المصري في ضم اللاعب.