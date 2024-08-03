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أحمد جودة - القاهرة - طالب نادي بروكسي نظيره المصري بالحصول على نسبته من إعادة بيع لاعبه السابق حسام جريشة إلى نادي غزل المحلة.

وكان جريشة قد انتقل من المصري إلى غزل المحلة مقابل 4 ملايين جنيه، وبناء على التعاقد المبرم بين بروكسي والمصري، يحق لنادي بروكسي الحصول على نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

انتقل حسام جريشة من نادي بروكسي إلى النادي المصري في يناير 2023، وقدم أداء مميزا مع فريقه الجديد وخلال الموسم الجاري.

بروكسي يطلب من المصري نسبة إعادة بيع حسام جريشة إلى غزل المحلة

أُعير اللاعب إلى نادي سموحة قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى غزل المحلة. ووفقًا للشروط التعاقدية، يتوجب على النادي المصري دفع نسبة إعادة البيع لنادي بروكسي، وهو ما طالب به الأخير رسميًا.

أكد بروكسي على أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية بين الأندية لضمان حقوق جميع الأطراف.

من جانبهم، لم يصدر النادي المصري أي تصريح رسمي بشأن مطالب نادي بروكسي حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى تسوية بين الناديين لضمان حصول بروكسي على حقوقه المستحقة من صفقة إعادة بيع حسام جريشة إلى غزل المحلة.

