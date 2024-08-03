نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال أكثر من 20 شخصا في إيران بينهم ضباط كبار على خلفية اغتيال هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة ‏نيويورك تايمز، باعتقال أكثر من 20 شخصا في إيران بينهم ضباط كبار على خلفية الخرق الأمني الذي أدى إلى اغتيال هنية.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.