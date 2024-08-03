نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. جورج وسوف يكسر في وقت قياسي حاجز المليون بأحدث أغانيه "رقصة اسباني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق كليب "رقصة اسباني" لسلطان الطرب جورج وسوف، أكثر من مليون ونصف مشاهدة، خلال 4 أيام من طرحها على يوتيوب، ويعتبر ذلك رقمًا قياسيًا ونجاحًا كبيرًا قد فعلته الأغنية بسبب تفاعل الجمهور معها وإشادته بها.

أغنية “رقصة اسباني”

أغنية "رقصة اسباني" من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحي، توزيع باسم رزق، مكس وماسترينغ جان، والأغنية من إخراج جاد شويري.

كلمات أغنية "رقصة اسباني" ل أبو وديع

"وياليلي ياعين

جايبة الجمال ده منين

انا ضحكتك نستني

ده يوم حد ولا اتنين

حلوة وعنيكي حلوة

جننتي جناني

ياللي عنيكي غنوة وعودك

رقصة اسباني

احلوي كمان

وريهم الروقان

دي كفاية بس الضحكة يا عيني

تسلطن السلطان

حلوة وعنيكي حلوة

جننتي جناني

ياللي عنيكي غنوة وعودك

رقصة اسباني"

حفلات جورج وسوف

و من ناحية آخرى: يحيي المطرب جورج وسوف حفلًا غنائيًا يوم 16 أغسطس المقبل، في دولة عمان، ويشاركه الحفل المطرب وائل كفوري.

آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف



وكان أخر أغاني جورج وسوف هي اغنية "نجم عالي"، التي تم طرحها في شهر سبتمبر 2023، الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديو هات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي، وحققت الأغنية حتى الآن 5 مليون من المشاهدات على الفيديو كليب مما يعتبر نجاحًا كبيرًا وتفاعل واسع من الجمهور على أغاني جورج وسوف.

كلمات أغنية "نجم عالي" ل أبو وديع

"عشان مش شبهكو

بشد انتباهكو

عشان قلبي طيب بتستغربوني

مالكمش غالي

وانا نجم عالي

ما ينفعش أصلًا في يوم تعرفوني

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

انا تعبت منكو

ومش هبقى منكو

وده عشان قلوبكو

ما فيش فيها خير

انا ما انفعش ليكو

ولا هليق عليكو

من ايمتى الصغير

بيليق عالكبير

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو"