عصمت: تطوير الشبكة الموحدة والتوسع في الاعتماد على الطاقات…

دبي - احمد فتحي في السبت 3 أغسطس 2024 11:08 صباحاً - استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي برئاسة نانديتا بارشاد المدير الإدارى مجموعة البنيه التحتية المستدامة، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة وكذلك تحديث مراكز التحكم على شبكات التوزيع.

رحب الدكتور عصمت بوفد بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والبنك، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، والمشروعات المستقبلية في إطار تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مشيرا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال.

أكد عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحا الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال والاستعانة بخبراته في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة.

قال الدكتور عصمت إن الوزارة تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة،

والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية.