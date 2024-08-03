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أحمد جودة - القاهرة - قالت اللجنة الأولمبية المجرية، الجمعة، إن الاتحاد المجري للملاكمة اتصل باللجنة الأولمبية في البلاد والدولية للاعتراض على نزال لوكا آنا هاموري، مع إيمان خليف، في ظل الجدل الدائر حول جنس ملاكمة الجزائر.

بطلها الاتحاد المجري.. أزمة جديدة تواجه إيمان خليف

ومن المقرر أن تواجه هاموري منافستها إيمان، الحاصلة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، في دور الـ8 غدًا السبت.

وقالت الملاكمة المجرية أمس الخميس، "إنها لا تخشى مواجهة إيمان" بعدما انسحبت منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني من مباراة جمعت بينهما بعد 46 ثانية بسبب ما قالت إنه ألم شديد.

أثار انسحاب كاريني ردود فعل من رئيسة الوزراء الإيطالي جورجا ميلوني والمؤلفة جيه.كيه رولينغ.

وأضافت هاموري: "أنها لن تنسحب من نزالها كما فعلت كاريني".

وقال الاتحاد المجري في بيان: "خلال الساعات القليلة الماضية، أبلغ اتحادنا اللجنة الأولمبية المجرية باعتراضاتنا على مشاركة الرياضية الجزائرية التي تم استبعادها من بطولة العالم 2023 بعد نتيجة اختبار بيولوجي..".

ولم يرد الاتحاد الجزائري للملاكمة واللجنة الأولمبية الجزائرية على الفور على طلبات التعليق.

وتم السماح لإيمان، والتايوانية لين يو تينغ بطلة العالم مرتين، بالمشاركة في الألعاب من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بعد أن جردت رابطة الملاكمة الدولية من وضعها كهيئة حاكمة للملاكمة بسبب قضايا الحوكمة، وتولت مسؤولية مسابقة الملاكمة في باريس 2024.

وأضاف الاتحاد المجري في بيانه أن: "اللجنة الأولمبية المجرية تهتم أيضًا بمصالح الرياضية المجرية، وبالتالي فهي تدرس باستمرار الوسائل التي يمكن أن تستخدمها لحماية حقوق هاموري في المنافسة العادلة بموجب القواعد المعمول بها، بدأ رئيس اللجنة الأولمبية المجرية مشاورات فورية مع مدير الرياضة في اللجنة الأولمبية الدولية لاستيضاح الموقف".

وفازت التايوانية لين بمباراتها في دور 16 لوزن الريشة اليوم الجمعة، أمام الأوزبكية سيدورا تورديبكوفا بالنقاط بإجماع قرار الحكام.