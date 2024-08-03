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أحمد جودة - القاهرة - أجرى ريال مدريد، اليوم الجمعة، مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة في "الكلاسيكو" الودي بينهما في نيوجيرسي خلال جولتهما الأمريكية تحضيرًا للموسم الجديد.

ريال مدريد يستعد لمواجهة برشلونة

وقاد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي الحصة التدريبية التي جرت على ملاعب جامعة إيلينوي في شيكاغو، حيث قام بتجربة ثلاثي جديد في هجوم "الميرينغي" مكون من المغربي براهيم دياز والبرازيليين رودريغو، والوافد الجديد إندريك.



كما وضع أنشيلوتي" التركي الواعد أردا غولر في وسط الملعب إلى جانب داني ثيبايوس والنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وخلال المران، ظهر البرازيلي إيدر ميليتاو رفقة الألماني أنطونيو روديغر في قلب الدفاع.

وكان بطل إسبانيا قد أجرى مرانًا صباحيًا قبل السفر إلى نيويورك منتصف نفس اليوم.

وافتتح الريال جولته الأمريكية فجر الخميس الماضي، بخسارة بهدف نظيف أمام ميلان الإيطالي.

ويستعد الفريق "الملكي" لثاني مواجهاته أمام الغريم التقليدي برشلونة، فجر الأحد المقبل، في نيو جيرسي، بينما سيكون ختام الجولة أمام تشيلسي الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وسيستهل بطل أوروبا موسمه رسميًا بمواجهة كأس السوبر الأوروبي منتصف هذا الشهر أمام أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي، على الملعب (الوطني) في وارسو.

بينما سيبدأ بطل إسبانيا حملة الدفاع عن لقبه في الدوري خارج الديار أمام مايوركا في الـ18 من هذا الشهر.