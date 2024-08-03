نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، مواصلة التدريبات غدًا السبت بصورة طبيعية عقب خوض مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

أول قرار من الجهاز الفني للزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري



ويستعد الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



وفاز فريق الزمالك على الجونة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة.