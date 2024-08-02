رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نحتاج مساعدة أمريكية في حال وقوع هجوم إيراني

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم اللازم في حالة وقوع هجوم إيراني، مضيفا أن تل أبيب لن تطلب المساعدة العسكرية من واشنطن.

وقال هنغبي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن لا نطلب دعما عسكريا من أحد، ولا حتى الولايات المتحدة، ولا نحتاج إلى قواتهم".

وأضاف: "لن يضطر الجنود الأمريكيون إلى إراقة دمائهم من أجلنا".

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عن ثقته في أن إسرائيل ستتلقى الدعم اللازم من الولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم من إيران.

وأشار هنغبي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل على الإطلاق في أثناء الحرب، وقال إنه ملتزم بشكل ثابت بأمن إسرائيل.

وقال إن "لدينا علاقات جيدة للغاية مع البيت الأبيض. وكان رئيس الوزراء هناك قبل بضعة أيام فقط".

وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الفريق محمد باقري إن إيران وحلفاءها الإقليميين سينتقمون بالتأكيد من إسرائيل لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية.

بدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تستعد لنقل طائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقل قوات جوية أمريكية إضافية مرتبط بهجوم محتمل من جانب إيران على إسرائيل بعد مقتل هنية في طهران.