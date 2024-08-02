اعتقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عقب نعيه هنية والصلاة عن روحه

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أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله بالقدس، بعد أدائه صلاة الغائب عن روح رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية ونعيه بالأقصى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن نيابة الدولة صادقت على التحقيق مع الشيخ صبري، الذي رثى زعيم حماس إسماعيل هنية في الحرم القدسي خلال خطبته في خطوة غير عادية وعملية سريعة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية موشيه أربيل عن نيته إلغاء إقامة صبري، مشيرا إلى أن الإمام اعتاد نشر محتوى وصفه بـ "المعادي للسامية"، ودعم "الهجمات الانتحارية" ضد الإسرائيليين والإشادة بـ "الشهداء".

وكانت مراسلة RT قد أفادت بأن نحو 30 ألف مصلٍّ استطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى وتم إرجاع عدد كبير من المصلين ومنع وصولهم، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوات الإسرائيلية، لافتة إلى أنه تم أداء صلاة الغائب عن روح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة.

هذا وعلت تكبيرات وهتافات المصلين لحظة نعي هنية في باحات الأقصى خلال خطبة الجمعة.

وعلى إثر ذلك، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالتحقيق مع الشيخ عكرمة صبري بعد أن نعى هنية وأدى صلاة الغائب عن روحه.

وكانت قد أعلنت حركة "حماس" يوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، وذلك غداة مشاركته في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس مسعود بزشكيان.