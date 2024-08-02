نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استدعاء ثلاثي ناشئين زد لمعسكر منتخب 2007 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نادي زد خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء الثلاثي يوسف فايز وياسين داني وسيف ابو القاسم لمعسكر منتخب الناشئين مواليد 2007، المقرر انطلاقه بمشروع الهدف بداية من يوم 5 اغسطس وحتى يوم 7 من الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار استعداد المنتخب لكأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر لها العام المقبل.

ويحرص اسامه نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب 2007 علي اقامة معسكرات دورية للاعبي المنتخب لتجهيزهم للمباريات الرسمية.



وأكد اتحاد الكرة في خطابه لنادي زد بأنه في حالة وجود أي إصابة لاي لاعب فعليه إحضار تقرير طبي من طبيب النادي والحضور في الميعاد المحدد وعرضه على طبيب المنتخب.