نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تنشر الحصاد الشهري لأنشطة الوزارة من 3 حتى 31 يوليو 2024م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الأوقاف، "الانفوجراف الشهري" حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، خلال الفترة منذ توليه مسئولية الوزارة بالحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء 3 وحتى الأربعاء 31 يوليو 2024م، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

أولًا: أنشطة وزارة الأوقاف في الداخل

الأربعاء 3 يوليو

* الدكتور أسامة الأزهري أدى اليمين الدستورية وزيرًا للأوقاف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

* قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملون بها يشكرون الرئيس السيسي على ثقته في فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف ويستقبلونه استقبالا حافلا.

الخميس 4 يوليو

* استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

* استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الحبيب علي بحر نائب الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي ومساعد وزير الشئون الدينية بدولة إنـدونيسيا والدكتور عبد المتعال المستشار التربوي والثقافي لسفارة إنـدونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الجمعة 5 يوليو

* شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية احتفال محافظة القاهرة بالعيد القومي بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة.

* تفقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مستشفى الدعاة بمصر الجديدة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، في أولى جولاته التفقدية وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى، وفي إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرعاية الصحية للأئمة والدعاة وجميع العاملين بالأوقاف.

السبت 6 يوليو

* في إطار دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في التثقيف ونشر الفكر المستنير، عُقدت أولى حلقات الصالون الثقافي الصيفي تحت عنوان: "لقاء العلماء في قصص الأنبياء.. دروس وعبر"، وتناول اللقاء الأول الدروس المستفادة من قصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن ستي، حيث حاضر فيه الأستاذ الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وقدَّم للقاء الدكتور خالد سعد.

* ختام قراءة كتاب (الرِّقاق) من كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) من مسجد الاستقامة بالجيزة.

* وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يشهدون احتفال وزارة الأوقـاف بالهجرة النبوية المشرفة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة.

الأحد 7 يوليو

* استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

* شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وسماحة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، وسماحة السيد: السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه).

الإثنين 8 يوليو

* استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الثلاثاء 9 يوليو

* استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور سامي محمد ربيع الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأربعاء 10 يوليو

* استقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث الملفات والتعاون المشترك.

* استقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف سعادة السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

* عرض الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف برنامج وزارة الأوقاف والخطة المستهدفة في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والأستاذ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، وأعضاء مجلس النواب، وأكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن برنامج وزارة الأوقاف نابع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أكد فيها على ضرورة تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

الجمعة 12 يوليو

* المؤسسة الدينية على قلب رجل واحد.. وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ونقيب الأشراف يشهدون صلاة الجمعة في الجامع الأزهر الشريف.

* قام الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في لمسة وفاء إنسانية بزيارة فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق الذي يبلغ من العمر 92 عامًا بمنزله بالقاهرة، وأكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن شعارنا هو الوفاء، وأن وزارة الأوقاف لا تنسى أبناءها المخلصين أبدًا، وأن الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق من الرعيل الأول، ومن العلماء الأزهريين الكبار الذين خدموا دينهم الحنيف ووطنهم العظيم، ووجه وزير الأوقاف رسالة إلى كل أبناء وزارة الأوقاف في مختلف محافظات مصر، وفي مختلف المراحل العمرية: إن وزارة الأوقاف مؤسستكم التي تنتمون إليها لا ولن تنسى أبناءها أبدًا، وسوف تظل ترعاهم وتكرم مسيرتهم المشرفة، وتشيد بكل نموذج ناجح ومخلص خدم دينه ووطنه وأبناء وطنه بصدق وتجرد وإخلاص.

الأحد 14 يوليو

* جولة تفقدية لوزير الأوقاف للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. ووزير الأوقاف يوجه قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتفاني في خدمة دينهم ووطنهم.. والمعالجة الحكيمة لكافة أزمات العصر ومستجداته.

* استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، وحضر اللقاء الأستاذة أميرة العناني رئيس القسم الديني بجريدة الدستور

* استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري عددًا من الإعلاميين والصحفيين لبحث التعاون المشترك، حيث استقبل كلا من: الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الأبنودي رئيس تحرير صحيفة عقيدتي بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم نصر، والكاتب الصحفي الأستاذ جمال سالم، كما استقبل الكاتب الصحفي الأستاذ فريد إبراهيم الصحفي بجريدة الجمهورية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الزثنين 15 يوليو

* أجرى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، وذلك بمشاركة اللواء عمرو فاروق شكري الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، ووجه وزير الأوقاف خلال جولته التفقدية التحية لكافة العاملين بالوزارة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

* نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف افتتح الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة بحضور الأستاذ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

* تفقد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني نائبًا عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة، وذلك بصحبة الأستاذ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

* برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حضر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الثلاثاء 16 يوليو

* قام الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على رأس وفد من قيادات وزارة الأوقاف بزيارة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك بعد عودة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر سالمًا من رحلته الخارجية المشرفة والموفقة لدول جنوب شرق آسيا.

* برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حضر معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اجتماع المجلس القومي للسكان، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأربعاء 17 يوليو

* توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير الأوقاف: نهدف لإطلاق منصة الأوقاف الرقمية.. وإضافة استراتيجية جديدة في العمل.. المنصة ستشتمل على أربعة محاور رئيسية لتجديد الخطاب الديني أعلنا عنها عقب أداء اليمين الدستورية.. المنصة رقمية تفاعلية احترافية لخدمة المحاور الأربعة.. تخاطب الناس بلغة وبأسلوب يناسب العصر.. وتحتوي وثائق متعددة وتفاعل مباشر.

* وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: التعاون في مشروعات لميكنة خدمات وزارة الأوقاف وتمكينها من إدارة أملاكها على نحو كفء.. واستخدام الذكاء الاصطناعي لترجمة المحتوى الخاص بها لمختلف اللغات لنشر المعرفة وتكريس القوى الناعمة لمصر.

الجمعة 19 يوليو

* وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق ورئيس البرلمان السابق وعدد من الوزراء يشهدون صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم.. ويؤدون صلاة الجنازة على وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد علي محجوب رحمه الله.. وزير الأوقاف يؤم صلاة الجنازة على الراحل الكريم وزير الأوقاف الأسبق بطلب من أبنائه وأسرته، ووزير الأوقاف: فقدنا رجلًا فريدًا وعالما جليلا.. تقلد أمانة الدعوة والدعاة على مدى عشر سنوات.. فأدى الأمانة على أتم وجه.

* افتتح الدكتور أسامة فخري رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم نائبًا عن معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مسجد " القاضي الكبير " بقرية شلشلمون التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح والمُقام بالجهود الذاتية على مساحة 450 متر وبتكلفة 8 مليون جنيه.

السبت 20 يوليو

* وجه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمراجعة فرش المساجد الكبرى ومساجد آل البيت الكرام بالقاهرة وتغيير ما يحتاج منها إلى تغيير ؛ لتهيئتها للمصلين والزائرين من كل مكان، وقد تم تجديد فرش مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وتقدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بكل الشكر لمن تبرع بفرش مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها على هذا الوجه الراقي واللائق باحترام مقام السادة الأئمة آل البيت النبوي الشريف رضي الله عنهم.

* كلَّف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالمرور المفاجئ على جميع مساجد الجمهورية، وإعداد خطة لمتابعة الأعمال الإنشائية القائمة بالمساجد، وضبط ومتابعة العمل الدعوي والإداري بالمساجد، ومكافأة المتميزين من الأئمة والعمال، والأخذ على يد المقصرين وتقويمهم، وفور صدور التكليف انطلقت حملة مكبرة صباح السبت برئاسة فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني للمرور على مساجد إدارة أوقاف جنوب القاهرة وهي: مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومصلى السيدات، ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها)، ومسجد السيدة سكينة (رضي الله عنها)، ومسجد السيدة عائشة (رضي الله عنها)، وخلال الجولة بدا واضحًا اهتمام العامل عاشور حسان توفيق طلبه عامل بمسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) بالنظافة العامة للمسجد وجميع جوانبه، وبرفع الأمر إلى معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرر منح العامل عاشور حسان توفيق طلبه ألف جنيه وشهادة تقديرًا لجهده المتميز في أداء عمله.

الأحد 21 يوليو

* استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المستشار منصف سليمان وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب والمستشار جميل حليم سكرتير عام هيئة أوقاف الكاثوليك، واللواء سمير عازر سكرتير عام مساعد هيئة الأوقاف القبطية، والأستاذ سامح مراد عضو لجنة التنسيق بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية، وناقش الجانبان التعاون المشترك بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية، كما ناقشا تنفيذ حملة مشتركة لعودة القراءة، وتقريب الثقافة والوعي لعيون الشباب، وتعيد تعزيز معنى القراءة والثقافة وشغف حب العلم والمعرفة.

* استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من مشايخ محافظة شمال سيناء وهم: الشيخ سعيد موسى صباح، والشيخ رجب سليمان سلمي، والشيخ عادل معالي سليمان، والأستاذ أحمد سعيد موسى، والشيخ إبراهيم إسليم سليم، والشيخ عوده إبراهيم عوده، والشيخ حميد منصور حميد والشيخ محمود علي سلامة، والشيخ عبد الحميد محمد سليم، والشيخ موسى إسماعيل عياد، وتم خلال اللقاء إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب أئمة المساجد بشمال سيناء، بالإضافة إلى نخبة من شباب قبائل شمال سيناء من خريجي جامعة الأزهر.

* استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لتنسيق الدورات التثقيفية بأكاديمية الأوقاف الدولية للسادة منسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بحضور الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ووجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتهنئة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لتوليته حقيبة وزارة الأوقاف، ولما توليه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف من اهتمام بالغ بالدورات التي تتم بالتعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بأكاديمية الأوقاف الدولية، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والتنسيق لعقد الدورة القادمة خلال أغسطس القادم بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي.. واعظات الأوقاف أنموذجًا".

* التقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم الاتفاق خلال اللقاء على إطلاق أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في كافة محافظات مصر، كما تم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق برنامج تلفزيوني ضخم يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برعاية وزارة الأوقاف المصرية، وسيتم وضع المعايير العلمية لاختيار المواهب من قبل لجان متخصصة من كبار العلماء الأساتذة وكبار القراء بتنظيم ورعاية من وزارة الأوقاف، على أن يتم إعلان شروط التقديم والمواعيد لاحقًا.

* تقدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف صفوف المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس بمسجد عمر مكرم، ورافق وزير الأوقاف أثناء تقديمه واجب العزاء فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والسيد الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة.

الإثنين 22 يوليو

* استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من شيوخ شمال سيناء والهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء، وهم الحاج حسين عوض راشد مقدم الزاوية العلاوية بقرية الظهير بمركز ومدينة الشيخ زويد، والأستاذ سليمان ضيف الله سويلم مقدم زاوية أبو عليان بقرية نجع شيبانة التابعة لمركز ومدينة رفح، والدكتور خالد علي زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء وأحد أبناء الطريقة، والأستاذ عبد الرحمن يوسف أبو عيطة مقدم زاوية العيايطة بقرية الشلاق بمركز ومدينة الشيخ زويد، والحاج إبراهيم اسليم أبو عليان زاوية أبو عليان من رفح، وطرح وزير الأوقاف خلال اللقاء مبادرة لتأهيل وتدريب أئمة المساجد بشمال سيناء، بالإضافة إلى نخبة من شباب قبائل شمال سيناء من خريجي جامعة الأزهر ليكون النفع بهم أشمل وأعم إلى جانب إخوانهم من أئمة وخطباء وزارة الأوقاف.

* استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من كبار القراء برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب السادة القراء، والشيخ محمود الخشت، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ محمد عبد الموجود خليفة، والشيخ أحمد فرج الله الشاذلي، والشيخ طه النعماني، والشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والشيخ ياسر عبد الباسط، وأعرب معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن شكره وسعادته بلقاء أهل القرآن فهم تيجان على الرؤوس، مؤكدًا أنه لا نجاح للمؤسسة إلا بنجاح أبنائها، ونمد أيدينا لحضراتكم من أجل تحقيق التعاون المشترك لنجعل المساجد والديار المصرية كلها تضج بالقرآن الكريم وبالقراءة المصرية التي تميزت عبر تاريخها الطويل بالإتقان والإجادة والعظمة والفخامة، والتي تدهش كل من يستمع إليها من روعتها وجمالها وبيانها وفخامة المقامات والنغمات الصوتية.

* استقبل وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ومعالي الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ سبل التعاون المشترك والنهوض والارتقاء بوزارة الأوقاف، والتنسيق الكامل بين مجلس الشيوخ ووزارة الأوقاف المصرية.

* التقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب وناقش معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ومعالي الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب سبل التعاون المشترك والنهوض والارتقاء بالمساجد الكبرى عامة ومساجد آل البيت خاصة، من خلال تكثيف الندوات والقوافل المركزية بها، لمكانتها الروحية والتاريخية.

* أجرى أسامة الأزهري وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيا بالواعظة مرفت عزت الواعظة بمديرية أوقاف القاهرة، للاطمئنان على الحالة الصحية لها إثر تعرضها لحادث أليم أثناء عودتها من قافلة الواعظات بالقاهرة، وتمنى وزير الأوقاف خلال اتصال هاتفي بالواعظة مرفت عزت الشفاء العاجل وأن يرفع الله عنها كل مكروه وأن يخفف عنها كل ألم، وأكد وزير الأوقاف أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف تولي ملف المرأة بصفة عامة وملف الواعظات بصفة خاصة اهتمامًا كبيرًا، حيث أعلنت وزارة الأوقاف عن مؤتمرها الدولي الخامس والثلاثين تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي" وهو المؤتمر الدولي الأول للواعظات، والذي سيعقد في الفترة من 25 و26 أغسطس القادم 2024م.

* قام الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجولة على عدد من مساجد القاهرة تفقد فيها أعمال الصيانة والتطوير والحالة الإنشائية لهذه المساجد، بدأت جولة معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بتفقد أعمال الصيانة والتطوير الجارية بمسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث استقبله في المسجد الدكتور أشرف فهمي موسي مدير عام التدريب والدكتور عباس صالح إمام مسجد النور بالعباسية، وتابع وزير الأوقاف عن كثب أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بالمسجد، ووجه بسرعة إنجازها على أتم وجه وعلى أعلى المواصفات الهندسية القياسية، وحثهم على تقديم أفضل خدمة مع سرعة الانتهاء من الأعمال، وتفقد وزير الأوقاف مسجد السيدة عائشة (رضي الله عنها) جنوب القاهرة بحضور المهندس هاني ماهر مدير إدارة المقاولون العرب، والمهندس عبد الرحمن رضا مدير المشروع بالسيدة عائشة، ولاحظ وزير الأوقاف وجود عدد من المعوقات أدت إلى تأخر الانتهاء من تسليم المشروع، ووجه وزير الأوقاف على الفور الدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة بعقد اجتماع عاجل بحضور كافة الأطراف للتنسيق وحل مشكلة تأخر المشروع وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، واختتم وزير الأوقاف جولته بتفقد مسجد المسبح بميدان السيدة عائشة بجنوب القاهرة بحضور المهندس عبد الرحمن رأفت مشرف المشروع، حيث تفقد الأعمال الجارية لتطوير المسجد.

الثلاثاء 23 يوليو

* هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف باسمه واسم وزارة الأوقاف وأئمتها وعلمائها والعاملين بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة 1952م.. وأكد وزير الأوقاف في تهنئته لسيادة الرئيس أن ثورة يوليو المجيدة ثورة العزة والكرامة والتحرر الوطني، تلك الثورة التي قام بها الضباط الأحرار، واصطف خلفهم جموع الشعب المصري العظيم.. وجدد وزير الأوقاف العهد - بهذه المناسبة الوطنية العزيزة - بأن نكون جميعًا في وزارة الأوقاف جنودًا أوفياء لوطننا العظيم مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيا الله (عز وجل) لسيادته بالحفظ والسداد والتوفيق، ولمصر وجيشها العظيم وشعبها الكريم بكل السداد والتقدم والازدهار.

* بدعوة من القائد العام الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ( ITC-EGYPT 2024 ) ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة (ISEC 2024) والتي تنظمهما القوات المسلحة على مدار عدة أيام، بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية.. جاء ذلك بمشاركة العديد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية، وبحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.. كما شارك معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح معرض المشروعات الهندسية الذي يضم العديد من الابتكارات التكنولوجية لطلبة الجامعات المصرية والكليات العسكرية.

السبت 27 يوليو

* كلف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالقيام بحملة تفتيش مفاجئة على مساجد مدينة العبور بمحافظة القليوبية.. استهدفت الجولة المرور على مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وشملت مساجد: القدس، والحي القيوم، وأبو حنيفة، والرحمة، والهداية، وغيرها من المساجد.. وخلال الجولة التقى فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالمؤذن علاء محمود عبد الستار حسين مؤذن بالأوقاف بمسجد الهداية بمدينة العبور حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات اللغوية من جامعة عين شمس 2024م، وتلاحظ تواجده بالمسجد ساعة المرور، واهتمامه بنظافة وصيانة المسجد، وإشرافه على حلقة تحفيظ بالمسجد، وبرفع أمره إلى معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وجه فورًا بصرف مكافأة 2000 جنيه لعلاء محمود عبد الستار حسين مؤذن الأوقاف بمسجد الهداية بمدينة العبور، ومنحه شهادة تقدير، ومنحه تصريح خطابة على بند التحسين تكريمًا لجهده المتميز في أداء عمله، وتحصيله واجتهاده في العلم حتى حصل على درجة العالمية الدكتوراه، وقيامه بخدمة بيت الله (عز وجل) على أكمل وجه.

الأحد 28 يوليو

* وزير الأوقاف يستقبل رئيس ديوان الوقف السني العراقي والوفد المرافق له.. استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور مشعان محيي علوان الخزرجي رئيس ديوان الوقف السني العراقي، والوفد المرافق لمعاليه المكون من الدكتور صلاح فليح الطه عميد كلية الإمام الأعظم، والدكتور نور الدين محمد حميد مدير عام إدارة الاحتفالات والعلاقات بديوان الوقف السني، والدكتور صديق خليل صالح مدير عام إدارة الاستثمار بديوان الوقف السني، والدكتور عماد محمد علي عضو مجلس الأوقاف الأعلى، والدكتور محمد نوري عضو مجلس الأوقاف الأعلى، والدكتور أبو ذر عادل محيي سكرتير رئيس ديوان الوقف السني، والدكتور مازن محمد مدير قسم أصول الدين بديوان الوقف السني والمستشار روكان عبد الخالق حميد الملحق الثقافي بسفارة العراق بالقاهرة، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.. واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية وديوان الوقف السني العراقي.

* وزارة الأوقاف تدين الإساءة للسيد المسيح عليه السلام في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبيَّة.. أدان الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الإساءة للسيد المسيح (عليه السلام) في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في باريس عاصمة فرنسا.. وشدد وزير الأوقاف على أن الإساءة لنبي واحد من أنبياء الله (عز وجل) ورسله كالإساءة لهم جميعًا، فالأنبياءُ جميعًا منهج واحد وذات واحدة، كما يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إخوةٌ لعَلَّاتٍ؛ أمَّهاتُهُم شتَّى ودينُهُم واحدٌ، وإنِّي أولى النَّاسِ بعيسى ابنِ مريمَ"، وهم صفوة خلق الله (عز وجل)، والمساس بنبي واحد منهم عدوان على الأنبياء الكرام جميعًا.

الإثنين 29 يوليو

* وزير الأوقاف نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء بالمؤتمر التاسع لدار الإفتاء المصرية.. شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نائبًا عن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر التاسع للأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، الذي تعقده دار الإفتاء المصرية بعنوان: "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، بحضور الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.. وأكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف بكل قدراتها ومقدراتها وشيوخها وخطابها وأئمتها مجندة لدعم دار الإفتاء المصرية.. لتؤدي رسالتها السامية في خدمة الشعب المصري العظيم وخدمة المسلمين جميعًا والإنسانية جمعاء.. وأننا نصطف جميعًا صفًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف أزهرنا الشريف وتحت رايته.. وخلف إمامنا الأكبر شيخ الأزهر الشريف.. وأن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الكبرى.. وسنظل هنا في مصر داعمين لأشقائنا في فلسطين ونؤكد على ثوابت الدولة المصرية في رفض كل صور الظلم والقهر لهم، وفي قيام دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. وحذر وزير الأوقاف من أن الإساءة والإهانة لرموز المسلمين والمسيحيين ولمقدساتهم والإساءة إلى سائر الأديان عواقبه وخيمة.. وينسف كل جهود الاستقرار والتعايش التي نسعى إليها.. وتغذي التطرف والتطرف المضاد.

* شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بحضور المناقشة العلمية لرسالة الماجستير في أصول الفقه المقدمة من الباحث: إبراهيم نياس شُرُو من نيجيريا بعنوان: "أثر القواعد الأصولية والمقاصدية في الجمع والتفريق.. من كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، بحضور الاستاذ الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والاستاذ الدكتور محمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين وعميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين الناطقين بغير العربية.

* وزير الأوقاف يستقبل وكيل وزارة الأوقاف القطرية لشئون الدعوة والمساجد والوفد المرافق له.. استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد حمد الكواري وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر للدعوة والمساجد والوفد المرافق له المكون من السيد خالد أحمد الشيباني مدير مكتب وكيل وزارة الأوقاف للدعوة والمساجد، والسيد مال الله عبد الرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، والسيد سليمان جمعان القحطاني مدير إدارة المساجد، والسيد عبد السلام محمد الراجحي مدير إدارة الشبكات الإسلامية، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.. ونقل الدكتور محمد حمد الكواري وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر تحيات وتقدير معالي السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.. واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية، والجهود المبذولة من قبل وزارة الأوقاف المصرية في سبيل الارتقاء بالوعي الديني والثقافي والوطني بما يرسخ مفهوم المواطنة، والاستقرار، وتقديم خطاب ديني منير للتصدي لكل سبل التطرف والإرهاب.

* وزير الأوقاف يستقبل الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.. استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وبحث معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب سبل التعاون المشترك والنهوض والارتقاء بوزارة الأوقاف، والتنسيق الكامل بين اللجنة الدينية بمجلس النواب ووزارة الأوقاف المصرية.... واستعرض وزير الأوقاف المحاور الأربعة للأوقاف.. وأكد وزير الأوقاف أن بناء الشخصية الوطنية هو المستهدف الأعظم.. وأشاد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بالمحاور الأربعة للأوقاف.. وأكد أنها متجانسة ومترابطة.. وتحقق المستهدف وتبدو ثمرتها في القريب العاجل

* وزير الأوقاف يستقبل قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية.. استقبل معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف معالي الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، رئيس مجلس القضاء الشرعي، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وأكد وزير الأوقاف أن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الكبرى وسنظل داعمين لأشقائنا في فلسطين، وفي حقهم في الحياة، وفي رفض كل صور الظلم والقهر لهم.. كما أكد وزير الأوقاف على ثوابت الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع الظلم والعدوان عن أشقائنا في فلسطين عمومًا وفي غزة خصوصًا وفي حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. ووجه معالي الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، رئيس مجلس القضاء الشرعي، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في دعم الشعب الفلسطيني.

الثلاثاء 30 يوليو

* وزير الأوقاف يشهد اجتماع اللجنة الوزارية للتنمية البشرية.. شهد معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اجتماع اللجنة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بمقر وزارة الصحة والسكان بمدينة العلمين.. ‏‎وأكد معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أنه يجب الاستفادة من كافة الإحصاءات التي تم استعراضها حتى يتم تحويلها إلى محتوى خطب في صلاة الجمعة، بما يساهم في نشر الوعي بمختلف القضايا التي تمس حقوق الإنسان في تحقيق حياة كريمة، لكل مواطن، منوها إلى أنه سيجتمع مع قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حتى يتم توجيه الرسالة في الخطاب الديني للمسلمين والأقباط.

الأربعاء 31 يوليو

* وزير الأوقاف يستقبل سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية.. استقبل معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.. وأكد وزير الأوقاف أن مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق أمر بالغ الأهمية، وأن وزارة الأوقاف تواجه التطرف اللاديني بنفس قوة مواجهة التطرف الديني.. وأشار سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية إلى ضرورة تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لظاهرة التطرف اللاديني.. وأضاف: استبشرنا خيرًا بتوليكم مسئولية وزارة الأوقاف.. وفي الأردن تعلمنا على أيديكم الكثير ولكم كلمة مسموعة في العالم.

* وزير الأوقاف يستقبل وزير الطيران السابق.. استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران السابق بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وخلال اللقاء هنأ الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران السابق الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على توليه حقيبة وزارة الأوقاف وعلى ثقة القيادة السياسية فيه وزيرًا للأوقاف.



* وزير الأوقاف يستقبل الأمين العام لمركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد».. استقبل معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور زهير بن فهد الحارثي الأمين العام لمركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد» بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحثا معًا سبل تعزيز التعاون المشترك.. وأكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على أن الحوار الهادف هو الذي يبنى على أساس من التلاقي والتفاهم.. وهو مطلب حثيث للتعايش أكدت عليه جميع الحضارات.. وأكد الدكتور زهير بن فهد الحارثي أمين عام مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد» إلى أننا نسعى لغرس قيم الاحترام المتبادل.. ومنع نشوب النزاعات والعداوات والأحقاد وتبديد المخاوف.

* وزير الأوقاف يستقبل أمين عام المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.. استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف معالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة والأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث أوجه التعاون المشترك.. وأكد وزير الأوقاف أن الارتقاء بالعمل الإسلامي ليكون على مستوى رسالة الإسلام الحضارية.. في التأكيد على وحدة الأسرة البشرية.. وتحقيق التعارف بين الناس.. وأكد رئيس المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة أن الإعجاز العلمي أصبح رافدًا عصريًّا من روافد الدعوة.. وسلاحًا ضد الإلحاد والانحراف.





ثانيًا: أنشطة وزارة الأوقاف في الخارج

الأربعاء 24 يوليو

* أولى جولات وزير الأوقاف الخارجية.. حيث وصل معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إلى مدينة قازان الروسية عاصمة جمهورية تتارستان لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي.. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى" والذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الفترة من 25 - 26 يوليو 2024م، وبالتعاون مع مفتي جمهورية تتارستان.

الخميس 25 يوليو

* ألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي.. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى" والذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بمدينة قازان الروسية عاصمة جمهورية تتارستان بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الفترة من 25 - 26 يوليو 2024م، وبالتعاون مع مفتي جمهورية تتارستان.

* التقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي ذلك على هامش مشاركة وزير الأوقاف في أعمال المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي.. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى" والذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بمدينة قازان الروسية عاصمة جمهورية تتارستان بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومع مفتي تتارستان، في الفترة من 25 - 26 يوليو 2024م.. وأشاد وزير الأوقاف بالعلاقات القوية بين مصر والإمارات، وبين الشعبين الكريمين، وبين الرئيسين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد، والتي تميزت بمزيد من الترابط والأخوة.

* التقى وزير الأوقاف أ.د أسامة السيد الأزهري السيد حسن يانغ فام ينغ رئيس الجمعية الإسلامية الصينية والوفد المرافق له، يأتي ذلك على هامش مشاركة وزير الأوقاف في أعمال المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي.. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى".. وأكد رئيس الجمعية الإسلامية الصينية أن العلاقات بين الصين ومصر علاقات جيدة وعميقة، وقد أرسلت حكومة الصين سنة ١٩٣١ طلابا إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف واستمرت الوفود متتالية، كما تم إهداء عدد من المؤلفات المصرية للصين، لتكوين مكتبة إسلامية.. وأكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف ستسهم في إرسال عدد من المؤلفات إلى الجمعية الإسلامية الصينية، ومنها موسوعة علماء الأزهر في عشرة مجلدات وكتب أخرى تعرِّف بالإسلام الوسطي من مطبوعات وزارة الأوقاف وغيرها، مع استمرار التواصل بين الجانبين لما تحظى به العلاقة بين الدولتين من أهمية وقوة في ظل علاقة الحكومتين المصرية والصينية القوية، وفي ظل الصداقة العميقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج.

الجمعة 26 يوليو

* بترحيب وود كبير.. العلماء ووفود المؤتمر الدولي الخامس بجمهورية تتارستان يلتفون حول وزير الأوقاف.. التف العلماء من أقطار العالم الإسلامي ووفود المؤتمر الدولي الخامس حول معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بكل حب وترحاب وود كبير.

* وزير الأوقاف يزور رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان ومفتي الجمهورية.. ويوجه بتيسير إجراءات اختيار أمهر الأساتذة في علوم القرآن الكريم للمساعدة في رسم المصحف في جمهورية تتارستان.. زار معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف سماحة المفتي فضيلة الشيخ كامل سميع الله رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان ومفتي الجمهورية، وذلك بمقر الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان.

* وسام الفخر لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده المباركة ومساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية الروسية المصرية.. أعلى هيئة دينية في روسيا الاتحادية تهدي وزير الأوقاف وسام الفخر لدوره البارز في فتح آفاق واسعة من التعاون والعمل المشترك في المجالات العلمية والدينية والإنسانية.. حيث أهدى سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا وسام الفخر لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده المباركة ومساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية الروسية المصرية وتوطيد أواصر التعاون المثمر، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما.. وأكد رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية أن وسام الفخر لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لدوره البارز في فتح آفاق واسعة من التعاون والعمل المشترك في المجالات العلمية والدينية والإنسانية، وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونمو مستمر على كافة الأصعدة والمستويات.

* وزير الأوقاف يهنئ المتسابق محمد عبد الكريم كامل مرشح وزارة الأوقاف بفوزه بالمركز الثاني في مسابقة بريكس للقرآن الكريم.. وزير الأوقاف: درع وزارة الأوقاف للمتسابق محمد عبد الكريم تكريمًا له عقب عودته من روسيا.. ويعلن دعمه الكامل لكل أصحاب المواهب في شتى الميادين.. وزير الأوقاف: الموهوبون من أبناء مصر في مختلف ميادين العلم والمعرفة هم قاطرة التقدم نحو مستقبل لائق ومشرق.

ثالثًا: الأنشطة القرآنية والدعوية.. وإحلال وتجديد المساجد.. والبر وخدمة المجتمع

أنشطة القرآن الكريم خلال شهر يوليو 2024م

* مقرأة دوت الخليج: تم عقد( ٢٩٨٦ ) مقرأة.

* مجالس الإقراء: تم عقد( ٦٩ ) مجلسًا.

* مقارئ الواعظات: تم عقد ( ١٥٤ ) مقرأة.

* مراكز التلاوة: تم عقد ( ١٠٠ )حلقة.

* المقارئ النموذجية: وتعقد بعد الظهر بعدد ( ١٠٤ ) مقرأة.

* مقارئ الأئمة: تم عقد ( ٢٥٢٤ ) مقرأة.

* مقارئ الأعضاء: تم عقد ( ٤٢٦٥ ) مقرأة.

* مقرأة مسجد مصر تم عقد ( ٢ ) مقرأة.

* المقرأة المجودة: تم عقد ( ٦ ) مقرأة.

* مقرأة الجمهور: تم عقد ( ١٠٢٤٤ ) مقرأة.

* مقرأة السيدات: تم عقد ( ٢٠ )مقرأة.

* تم عقد عدد ( ٨ ) أمسية ابتهالية.

* مقرأة سورة الكهف ( ٤ )

* برنامج ( صحح قراءتك ): تم عقد ( ٣٤٧٦٩ ) مجلسًا.

* مكاتب التحفيظ على درجة تم عقد ( ٣٤٥٠ ) حلقة.

* مكاتب التحفيظ بالمكافأة، تم عقد ( ٦٤٤٠ ) حلقة.

* برنامج التحفيظ عن بعد: تم عقد( ٣٢١ ) حلقة.

أنشطة الدعوة خلال شهر يوليو 2024م

1. تنفيذ عدد ( 132 ) مجلس فقه بعدد ( 15 ) مديرية بواقع ( 33 ) مجلسًا أسبوعيًا.

2. تنفيذ عدد ( 108 ) مجلس إفتاء ( واعظات ) بعدد ( 10 ) مديريات بواقع ( 27 ) ندوة أسبوعيًا.

3. تنفيذ عدد ( 300 ) مجلس إقراء بعدد ( 18 ) مديريات بواقع ( 60 ) مجلسًا أسبوعيًا.

4. تنفيذ عدد ( 50 ) مجلس كرسي علمي بعدد ( 5 ) مديريات بواقع ( 10 ) كراسي أسبوعيًا.

5. تنفيذ عدد ( 450 ) درسًا منهجيًّا للواعظات بعدد ( 13 ) مديرية بواقع ( 90 ) درسًا أسبوعيًا.

6. تنفيذ عدد ( 5000 ) درس منهجي للأئمة بجميع المديريات بواقع ( 1000 ) درسً أسبوعيًا.

7. تنفيذ عدد ( 250790 ) لقاء بالبرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات بواقع ( 25079 ) مسجدًا، بعد صلاة العصر يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

8. تنفيذ عدد ( 370 ) ندوة علمية بجميع المديريات بواقع ( 74 ) ندوةً، بعد صلاة المغرب يوم الاثنين من كل أسبوع.

9. تنفيذ عدد ( 5595 ) منبر ثابت بجميع المديريات بواقع ( 1119 ) منبرًا، بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

10. تنفيذ عدد ( 11120 ) مجلس علم وذكر بجميع المديريات بواقع ( 2780 ) مجلسًا، بعد صلاة المغرب يوم الخميس من كل أسبوع.

11. تنفيذ عدد ( 3 ) ندوات علمية دعوية بمديرية أوقاف القاهرة بواقع ندوة كل يوم السبت.

12. تنفيذ عدد ( 2 ) ندوة علمية دينية كبرى يوم الأحد 7 / 7 ويوم الأحد 14 / 7 بعد صلاة المغرب بمديرية أوقاف القاهرة.

13. تنفيذ عدد ( 50 ) ندوة علمية دينية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية بعنوان "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" يوم الأحد 14 / 7 بعدد ( 14 مديرية ).

14. تنفيذ عدد ( 50 ) ندوة علمية دينية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية بعنوان "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" يوم الأربعاء 17 / 7 بعدد ( 14 مديرية ).

15. تنفيذ عدد ( 15 ) ندوة علمية دينية كبرى يوم الأحد 21 / 7 بعد صلاة المغرب بمديريات الوجه البحري.

16. تنفيذ عدد ( 100 ) ندوة علمية دينية بعنوان "احترام النظام العام" يوم الأربعاء 24 / 7 بجميع المديريات.

17. تنفيذ عدد ( 11 ) ندوة علمية دينية كبرى يوم الأحد 28 / 7 بعد صلاة المغرب بمديريات الوجه القبلي.

18. تنفيذ عدد ( 5 ) ندوات علمية كبرى بالتعاون مع صحيفة عقيدتي بواقع ندوة كل يوم أربعاء أسبوعيًا.

19. تنفيذ عدد ( 3 ) ندوات علمية دعوية بمديرية أوقاف الجيزة بواقع ندوة كل يوم أربعاء.

20. تنفيذ عدد ( 108 ) لقاء الجمعة للطفل بجميع المديريات بواقع ( 27 ) لقاءً كل يوم الجمعة أسبوعيًا.

21. تنفيذ عدد ( 40 ) قوافل دعوية يوم الجمعة بواقع عدد ( 10 ) قوافل كل يوم جمعة أسبوعيًا.

22. تنفيذ عدد ( 8 ) قوافل مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بواقع عدد ( 2 ) قافلة كل يوم جمعة أسبوعيًا.

23. تنفيذ عدد ( 4 ) قوافل دعوية للواعظات يوم الجمعة بواقع قافلة كل يوم جمعة أسبوعيًا.

24. تنفيذ عدد ( 4 ) قافلة مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الافتاء بمديرية شمال سيناء بواقع قافلة كل يوم الجمعة.

25. تنفيذ ندوات الصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة بجميع المديريات بواقع ( 335 ) ندوة.

26. تنفيذ عدد ( 227 ) ندوة بالتعاون مع وزارة الثقافة بجميع المديريات.

إحلال وتجديد وصيانة وتطوير المساجد خلال يوليو 2024م

افتتاح 54 مسجدًا بتكلفة 158 مليون جنيه

تم افتتاح 54 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا خلال شهر يوليو 2024م، منها مسجدان بتكلفة بلغت 5،222،950 جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو 52 مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ومشاركة بعض الوزارات والجهات الوطنية بالدولة بتكلفة تقدر بأكثر من 152 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12152 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و887 مليون جنيه.

البر وخدمة المجتمع خلال يوليو 2024م

توزيع 102 طن لحوم أضاحي من الأوقاف

تم توزيع 102 طن لحوم أضاحي من الأوقاف خلال شهر يوليو 2024م على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات: (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، وأسيوط، القليوبية، والدقهلية، والبحيرة، دمياط، والفيوم، وكفر الشيخ، وبني سويف، والإسماعيلية، والمنوفية، وبورسعيد، والشرقية، والبحر الأحمر، وسوهاج، ومطروح، وقنا، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والأقصر، والسويس، والوادي الجديد).

وزير الأوقاف خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب يعرض برنامج الوزارة

أثناء حلف اليمين لوزير الأوقاف أ.د أسامة السيد الأزهري