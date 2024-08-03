دوت الخليج -

غارات إسرائيلية تستهدف منطقة حوش السيد

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارات على منطقة حوش السيد شرقي لبنان، على الحدود السورية. غارات إسرائيلية تستهدف منطقة حوش السيدشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارات على منطقة حوش السيد شرقي لبنان، على الحدود السورية. كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارات جوية على بلدتي رب ثلاثين والظهيرة، فيما استهدف قصف مدفعي صهيوني أطراف بلدات الناقورة وبليدا ورب ثلاثين جنوب لبنان. ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

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