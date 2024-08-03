نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الأمريكية تنفي إجراء اتصالات مع إيران لمنع التصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينغ أن تكون وزارة الدفاع قد تواصلت مع إيران من أجل منع جولة أخرى من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت سينغ خلال مؤتمر صحفي دوري عندما سئلت عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواصلت بشكل مباشر أو غير مباشر مع المسؤولين الإيرانيين لمنع المزيد من التصعيد: "فيما يتعلق بوزارة الدفاع، ليس لدي ما أعلنه في هذا الشأن".

في وقت سابق، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الفريق محمد باقري، إن الجمهورية وحلفاءها الإقليميين سينتقمون بالتأكيد من إسرائيل لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقد نفذت إسرائيل هجوما صاروخيا على مقر إقامة هنية في إيران خلال الزيارة التي أجراها لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحرك فورا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ووقف التوترات في المنطقة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو الخميس وصفها المسؤولان الأمريكيان بـ "الصعبة"، حيث حذر الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي من أنه إذا أقدم على التصعيد فيجب ألا يعتمد على واشنطن لإنقاذه