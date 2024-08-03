نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر لكرة اليد يتغلب على النرويج ويتأهل لربع نهائي الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة المنتخب المصري لكرة اليد أمام نظيره النرويج وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي الأولمبياد.

وضمن المنتخب المصري لكرة اليد التأهل لهذا الدور بعد الفوز النرويج بنتيجة 26-25 ليتأهل لربع النهائي.



مشوار منتخب مصر

وبدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره في أولمبياد باريس بالفوز على المجر (35-32) ثم الخسارة من الدنمارك (27-30)، والتعادل مع فرنسا (26-26)، ثم الانتصار على النرويج بنتيجة 26-25

ويختتم منتخب مصر منافسات دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين يوم 4 أغسطس الجاري.



ويعيش الجمهور المصري فرحة كبيرة بعد نجاح منتخب مصر لكرة القدم قي التأهل على حساب باراجواي لنصف النهائي وتفوق منتخب اليد.