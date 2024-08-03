أيتن عامر تؤجل أغنيتها الجديدة "إفراج" بسبب حادث منتجى شركة سينرجي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش النجمة أيتن عامر حالة من الحزن الشديدة بعد رحيل كل من حسام شوقي – المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى، والمنتج الفنى فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج الفني تامر فتحي، إثر تعرضهم لحادث أليم على طريق الضبعة، أودي بحياتهم.

وقررت أيتن عامر تأجيل طرح أغنياتها الجديدة "إفراج" والتى كان من المقرر طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" يوم الخميس الماضي، لمدة أسبوع،على أن يتم طرح الأغنية الخميس 8 أغسطس الجارى، وذلك بسبب وفاة المنتجين الأربعة حيث كانت تجمعها بهم علاقة صداقة قوية.

تفاصيل الاغنية

أغنية "إفراج" هي ثاني أغنيات أيتن عامر في موسم الصيف الحالي، وهى من كلمات احمد علاء الدين، الحان نورهان البغدادى، توزيع وميكس وماستر ماجد الصواف والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

وحققت النجمة أيتن عامر نجاحًا من خلال أغنياتها الأخيرة "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب.

"مثيرة للجدل" قدمتها أيتن عامر على طريقة قصف الجبهات، حيث تلقن فتاة درسًا قاسيًا فى النجومية والتريندات والحياة من خلال كلمات الأغنية التى نالت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى وقاموا بتهنئة أيتن عامر على أغنيتها الجديدة ولون الموسيقى التى تقدمه، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادى، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره فى دبى.

يذكر أن النجمة أيتن عامر تعيش حالة من النشاط الغنائي خلال هذه الفترة، حيث بدأت نشاطها بحفل غنائي قدمته على إحدي البواخر النيلية مؤخرًا، وغنت خلال الحفل عددًا من أغنياتها التى قدمتها فى أعمالها السينمائية والكليبات، منها، "يا ستو أنا"، "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما غنت للنجمتين فيروز ونجاة الصغيرة.