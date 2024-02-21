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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصلحة الضرائب تستهدف ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي في 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 03:14 مساءً - إسلام سالم .. كشفت رشا عبد العال حسن، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن استهداف المصلحة ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي لتكون من أبرز مستهدفات 2024.
وأضافت رشا عبد العال، ردا على سؤال دوت الخليج خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن المصلحة تمتلك حاليا نحو مليار وثيقة إلكترونية عن معاملات المجتمع الضريبي ما يمثل كنز معلومات سيجري استغلاله للتوسع أفقيا الفترة المقبلة.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة ستستمر في عمليات التطوير والدفع نحو العدالة الضريبية بشكل كبير.
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