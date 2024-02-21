مصلحة الضرائب: نستهدف تغيير الصورة الذهنية وإزالة تحديات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 04:11 مساءً - إسلام سالم _ قالت رشا عبد العال حسن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تستهدف تغيير الصورة الذهنية خلال الفترة المقبلة، نتيجة لما خلفته نظم العمل الورقية والروتينية القديمة خلال فترات سابقة.

وأضافت رشا عبد العال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن المصلحة تستهدف تطوير كافة محاور أعمالها وإزالة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي واستهداف توفير العدالة الضريبية والشفافية وتبسيط الأعمال.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البنية التحتية للمصلحة جاهزة لضغوطات التقديمات الإلكترونية للاقرارات من المجتمع الضريبي.

وأوضحت أن المصلحة توفر فرق دعم لمساعدة المجتمع الضريبي، وغرفة عمليات طارئة تعمل على مدار الساعة للمنظومة الجديدة والقديمة، تتلقى أي شكاوى طارئة خلال فترات تقديم الإقرارات لحل أي مشكلة بشكل سريع.