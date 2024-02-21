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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: انتهينا من إعداد التصور الخاص بالمجلس الأعلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 05:08 مساءً - إسلام سالم _ قالت رشا عبد العال حسن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قرار وزير المالية الخاص بفروقات العملة جاء استجابة لمطالبات المجتمع الضريبي، ليتم اعتماد فروق العملة على 4 فترات بالنسب التي طالب بها المجتمع الضريبي.
وأضافت رشا عبد العال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن المصلحة تعمل على تجديد قانون المنازعات الضريبية خلال الفترة الحالية، مشيره إلى استهداف إنهاء كل المنازعات الضريبية العالقة.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من الصعب التحول نحو الميكنة والاستمرار في عمليات الدمج والتطوير في ظل استمرار وجود كم كبير من المنازعات الضريبية.
وأوضحت أن المصلحة تستهدف انهاء النزاعات الضريبية التي يقل حجم أعمال الممولين فيها عن 10 مليون جنيه، وذلك حتى شهر يونيو المقبل.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد التصور الخاص بالمجلس الأعلى للضرائب، كما انتهت وزارة المالية منه، وسيتم إصداره في القريب العاجل.
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