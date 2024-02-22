نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى لشراء حصة في مجموعة بن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 04:15 مساءً - بلومبرج _ يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى الاستحواذ على حصة في مجموعة بن لادن (أكبر مجموعة إنشاءات في المملكة)، حيث يعتمد على الشركات المحلية لبناء المشاريع الضخمة الرئيسة والبنية التحتية اللازمة لاستضافة فعاليات، مثل: معرض إكسبو العالمي.

يعمل الصندوق مع مورجان ستانلي على صفقة محتملة لشراء حصة في مجموعة بن لادن السعودية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر وفقا لـ “بلومبرج” ، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات خاصة، إن صندوق الاستثمارات العامة، وهو الاسم الذي يطلق على الصندوق البالغ قيمته 700 مليار دولار، يدرس الاستحواذ على جزء أو كل الحصة البالغة 36 % المملوكة لوزارة المالية.

ورفض المتحدثون باسم مورجان ستانلي وصندوق الاستثمارات العامة التعليق. ولم يتسن الاتصال بممثلي بن لادن للتعليق.

سيأتي الاتفاق مع السيادي السعودي في الوقت الذي تسعى فيه بن لادن للتعافي من سنوات من الخسائر وتقليص ديون بمليارات الدولارات.

وتقدم شركة “هوليهان لوكاي” (Houlihan Lokey) المشورة بشأن إعادة هيكلة الشركة وتأمل المملكة في تحويل الشركة إلى بطل وطني قادر مرة أخرى على بناء المشاريع التي تعد أساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي الطموحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً كبيراً بشكل متزايد لمساعدة المملكة العربية السعودية على التحول بعيداً عن النفط، ويشرف على عديد من المشاريع الضخمة، مثل: مدينة نيوم المستقبلية التي تبلغ تكلفة إنشائها 500 مليار دولار، وتطوير السياحة الفاخرة على البحر الأحمر.

في العام الماضي، أنفق صندوق الاستثمارات العامة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصص في أربع شركات إنشاءات محلية لدعم صناعة البناء المحلية في المملكة.

تشابك تاريخ بن لادن مع تاريخ المملكة منذ تأسيس البلاد في عام 1932. ولعبت الشركة دوراً رئيساً في تحديث البلاد من خلال بناء الطرق السريعة والمطارات والمناطق الاقتصادية الحرة، كما أنها معروفة بعملها في المدن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة المنورة.

يمكن أن تكون بن لادن الآن مفتاحاً لخطط المملكة لاستضافة أحداث، مثل: معرض إكسبو العالمي في عام 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، الأمر الذي سيتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية ومساعدة شركات البناء ذات الخبرة.