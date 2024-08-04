الدولية للأدوية تترقب تراخيص مصنع المكملات الغذائية

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 03:14 مساءً - شاهندة إبراهيم _ تنتظر المجموعة العربية الدولية للأدوية Aig موافقة هيئة سلامة الغذاء للحصول على تراخيص إقامة مصنع للمكملات الغذائية.

وتوقع الدكتور علي عوف العضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية للأدوية، في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» الحصول على ترخيص المصنع الجديد خلال شهر أغسطس الجاري.

كان عوف قد كشف في تصريحات سابقة لحابي في فبراير الماضي، عن اقتراب المجموعة من الحصول على تراخيص مصنع للمكملات الغذائية باستثمارات 300 مليون جنيه تمولها الشركة ذاتيًّا، وتستهدف الشركة إنتاج 5 ملايين عبوة في العام الأول، تتضاعف إلى 10 ملايين في العام الثاني، فيما تسعى الشركة لتوجيه 250 ألف عبوة للتصدير بعد عام من الإنتاج.

أضاف عوف في تصريحاته لحابي، أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه بداية العام الجاري لشراء ماكينات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطط استثمارية جديدة في هذه المرحلة.

وقدّر العضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية للأدوية، انعكاس ارتفاع أسعار الأدوية على إيرادات الشركة بالارتفاع في حدود 25% في المتوسط، مشيرًا إلى أن تأثيرها في ارتفاع الربحية لن يزيد على 10%.

ملامح خطة 2025 مرهونة باستقرار الأسعار

ومن ناحية أخرى، رهن اتضاح ملامح خطة الشركة لعام 2025 باستقرار أسعار الأدوية، مضيفًا: «أمامنا نحو شهر لنضع خططنا الاستثمارية للعام المقبل».

وقدّر عوف، قيمة صادرات الشركة المسجلة خلال الفترة المنتهية من العام الجاري بنحو 300 ألف دولار بضغط من التحديات الراهنة، بتراجع بنسبة 40% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 600 ألف دولار خلال الفترة المتبقية من 2024.

وبلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو مليون دولار، فيما كانت تستهدف في بداية عام 2024 زيادتها إلى مليون ونصف المليون دولار.