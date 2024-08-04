عبد العزيز السيد: زيادة أسعار الأعلاف وتكلفة التدفئة مع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 05:08 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، رئيس الشركة الثلاثية للدواجن، إن ارتفاع أسعار المحروقات أثر سلبًا على قطاع الثروة الداجنة، إذ يعتمد القطاع على السولار بنسبة 75% من احتياجات الطاقة للإنتاج، موضحًا أن التأثير سيكون واضحًا من خلال زيادة سعر العلف في السوق المحلية، ومن ثم سترتفع أسعار الدواجن على المستهلك.

أضاف السيد، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر بشكل سلبي على توفير التدفئة للدواجن في فصل الشتاء القادم، فضلًا عن تأثيره السلبي على أرباح وأداء قطاع الأعلاف.

غرفة الدواجن تدرس حاليًا عرضًا مقدمًا من إحدى الشركات بشأن استخدام الطاقة البديلة بدلًا من المحروقات فن صناعة الاستثمار

وتابع رئيس الشركة الثلاثية للدواجن، أن أسعار المحروقات أثرت سلبًا على أسعار الشحن والنقل ودفعت الأسعار للارتفاع، موضحًا أن غرفة الدواجن تدرس حاليًا عرضًا مقدمًا من إحدى الشركات بشأن استخدام الطاقة البديلة بدلًا من المحروقات.

وحول أبرز المطالب نوه السيد، إلى ضرورة توفير العلف بسعر عادل للمنتج لتقليل تكلفة الإنتاج، وتوفير سعر ملائم للمستهلك، مع ضبط أداء بورصة الدواجن، فضلًا عن ضرورة تشكيل مجلس لبورصة الدواجن من قبل وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتموين والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن، مع تفعيل دورها.

وأكد رئيس الشركة الثلاثية للدواجن، على ضرورة زيادة المساحات المنزعة من الذرة والصويا، لمكافحة التغيرات المناخية، والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا على الإنتاجية، مع توفير أمصال ولقاحات، وخريطة وبائية واضحة لكل محافظة.

ولفت السيد، إلى أن حجم التصدير والاستثمارات في القطاع لم يتأثر سلبًا بارتفاع أسعار المحروقات، منوهًا إلى أن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات سلبي، محليًّا وليس خارجيًّا .