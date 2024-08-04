نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من الجزائرية كيليا نيمور بعد ذهبية أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الجزائرية كيليا نيمور عن فخرها بإنجازها التاريخي في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". وتستضيف فرنسا هذه الدورة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

نجحت كيليا نيمور في الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات المتوازي مختلف الارتفاعات ضمن الجمباز الفني، مسجلة 15.700 نقطة، لتصبح أول رياضية عربية وأفريقية تحقق ذهبية في هذا التخصص بالأولمبياد.

أول تعليق من الجزائرية كيليا نيمور

البطلة الجزائرية، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، تفوقت على منافساتها الصينية تشيوان تشيو والأمريكية سونيسا لي في النهائي.

وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس"، قالت كيليا: "الأمور تبدو مذهلة وغير واقعية، أشعر بسعادة غامرة لتحقيق هذا الإنجاز وإهداء الميدالية الذهبية للشعب الجزائري".

وأضافت: "فخورة جدًا بما حققته، لقد شعرت بالضغط من المنافسة الصينية التي قدمت أداءً رائعًا، لكنني حافظت على تركيزي ونفذت الحركات الضرورية في الوقت المناسب".

واختتمت كيليا تصريحاتها بشكر كل من دعمها سواء في القاعة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي رد فعل على هذا الإنجاز، أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، عن سعادته قائلًا: "هذه فرحة كبيرة لكل الشعب الجزائري، ورئيس الجمهورية هنأها مباشرة، نتمنى أن نواصل تحقيق المزيد من النجاحات وتحيا الجزائر".