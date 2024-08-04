تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي والسد القطري ضمن احتفالات الدراويش بالمئوية

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل، الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي والسد القطري الودية، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الغد، الاثنين، على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن احتفالات الدراويش بالمئوية.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي والسد القطري

واتفق الفريقان على خوص الإسماعيلي المباراة بزيه الأساسي، كما يخوض السد المواجهة بزيه الأساسي أيضا.

وقرر الناديان حضور الجماهير للمباراة بالمجان، على أن يتم فتح بوابات ملعب اللقاء، قبل المباراة بساعتين.

وشهد الاجتماع حضور، كابتن عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، وكابتن طارق أبو الليل، مدير إداري الفريق.