الرياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي والسد القطري ضمن احتفالات الدراويش بالمئوية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي والسد القطري ضمن احتفالات الدراويش بالمئوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل، الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي والسد القطري الودية، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الغد، الاثنين، على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن احتفالات الدراويش بالمئوية.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي والسد القطري

واتفق الفريقان على خوص الإسماعيلي المباراة بزيه الأساسي، كما يخوض السد المواجهة بزيه الأساسي أيضا.

وقرر الناديان حضور الجماهير للمباراة بالمجان، على أن يتم فتح بوابات ملعب اللقاء، قبل المباراة بساعتين.

وشهد الاجتماع حضور، كابتن عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، وكابتن طارق أبو الليل، مدير إداري الفريق.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا