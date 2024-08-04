نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. يوم تضامني مع شهداء الصحافة الفلسطينية والأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الصحفيين الفلسطينيين، غدًا الإثنين 5 أغسطس، في الدور الرابع بمقر النقابة، وبالتزامن مع ذكرى يوم الأسرى.

تبدأ فعاليات اليوم التضامني في تمام الساعة 11 صباحًا بفعّالية للأطفال تنظمها لجنة المرأة بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية؛ لتوعية الأطفال بالقضية الفلسطينية يتخللها عرض فيلم تسجيلى عن فلسطين والقدس، وأهم المواقع الدينية والأثرية، ثم فقرة ألعاب، ورسم وصلصال للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة.

وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، سيتم افتتاح معرض لصور شهداء الصحافة الفلسطينية، وقراءة الفاتحة لهم، وإيقاد الشموع أمام صور الشهداء، وتسجيل كلمات العزاء في دفتر عزاء شهداء الصحافة الفلسطينية.

وتبدأ الندوة في السادسة مساءً بعرض فيلم قصير عن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى كلمات نقابة الصحفيين، وكلمة فايق جرادة رئيس لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، وكلمة الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني.

يقدم فعاليات اليوم الكاتب الصحفي والشاعر الفلسطيني ناصر عطا الله.