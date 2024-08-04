شاهد.. أحدث ظهور لابن نوال الزغبي "جوي"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صور جديدة لابنها جوي.

أحدث ظهور لابن نوال الزغبي "جوي"

وظهر "جوي" ابن نوال الزغبي وهو شابا، كتبت نوال تعليقا عليها: "حبيبي وحياتي جوي"، وتفاعل الجمهور معه البعض تسأل من هذا الشاب الكبير فيما قال آخرون أنه يشبهها كثيرا.

شاب يطلب الزواج من نوال الزغبي على الهواء

سبق، تقدم شاب يدعى ميشال بطلي زواج إلى النجمة اللبنانية نوال الزغبي على الهواء، وقدم إليها خاتم سوليتير وباقة من الورد، مما أدهش نوال الزغبي ووضعها في مأزق من الحيرة والصدمة، المختلطين بمشاعر الخوف من رد الفعل حتى لا تحرج الشاب، ولكن قررت نوال الزغبي في النهاية، أن تعتذر لهذا الشاب بطرسية لائقة حتى لا تضعه في مأزق الحرج، وقالت له: "انت تستحق فتاة أفضل منى وتعطيها هذا الخاتم الرائع".

آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي

وكان آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، هي أغنية "من باريس"، التي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبد الفتاح، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وايضا أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

والأغنية المصرية تحمل عنوان "قصر الشوق"، من كلمات فهد الزاهد، وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، أما الأغنية الخليجية تحمل عنوان "القدر والشوق"، من كلمات فهد الزاهد أيضا وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.

نبذة عن نوال الزغبي

تزوجت من إيلي ديب في عام 1990،ولديها من طليقها إيلي ديب 3 أبناء تيا رزقت بها عام (1998) والتوأم جوي وجورجي رزقت بهما في كندا عام 2002،غنت بكل اللهجات العربية اللبنانية، المصرية، الخليجية، العراقي والمغرب العربي، وبدأت انطلاقتها مع ألبوم عايزة الرد الذي حقق نجاحا" قياسيا، ومع البوم ماندم عليك اثبتت وجودها ونجوميتها عربيا وخصوصا في دول الخليج العربي، ومع صدور البوم طول عمري كانت النقلة نحو العالمية حيث أصبحت النجمة نوال الزغبي أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لشركة المشروبات الغازية العالمية بيبسي.

