نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "جناح دولي".. الزمالك يتحرك لحسم أول صفقات الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مسؤولو نادي الزمالك في التحرك لحسم أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على رغبة إدارة الكرة في تدعيم صفوف الفريق الأبيض استعدادًا للموسم المقبل.

الزمالك يتواصل مع مصطفى فتحي لضمه في الموسم المقبل

تواصل أحد مسؤولي نادي الزمالك مع مصطفى فتحي لاستطلاع إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. جاء هذا التحرك بناءً على طلب المدير الفني للفريق، جوزيه جوميز، الذي يسعى لتقوية صفوف الفريق بشكل رسمي.

مصطفى فتحي يعرب عن استعداده للعودة إلى الزمالك

وأوضحت المصادر أن مصطفى فتحي أبدى ترحيبه بالعودة إلى نادي الزمالك، مطالبًا مسؤولي النادي بالتواصل مع إدارة نادي بيراميدز لبحث إمكانية انتقاله إلى القلعة البيضاء في بداية الموسم المقبل.

استعدادات الزمالك لمواجهة إنبي

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري NILE للمحترفين، والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي.