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أحمد جودة - القاهرة - أغلق ​جوشوا كيميتش​ الباب أمام مغادرة ​بايرن ميونيخ​ بعد تردد أنباء عن ارتباطه بنادي ​برشلونة​ خلال هذا الصيف.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المشاكل المالية التي يعاني منها برشلونة، رحيل تشافي، وسعر كيميتش المرتفع، كلها عوامل ساهمت في إبعاد اللاعب الألماني عن النادي الكتالوني.

وينتهي عقد كيميتش في حزيران 2025، وكان بايرن ميونيخ منفتحًا على البحث عن مخرج له هذا الصيف، لكن هذا الخيار تلاشى مع مرور الوقت.

كيميتش يغلق باب الرحيل عن بايرن ميونيخ

وخلال جولة كوريا الجنوبية، تحدث كيميتش والمدير الرياضي ​ماكس إيبرل​، وأكدا على التقارب بين اللاعب والنادي.

وقال إيبرل في سيول: "في حالة جوشوا، أجرينا محادثة. كانت المحادثة الأولى بعد بطولة أوروبا إيجابية للغاية ومنفتحة للغاية من كلا الجانبين. الآن سنرى كيف ستسير الأمور. من الواضح أن جوشوا يلعب دورًا مهمًا بالنسبة لنا".

وأوضح كيميتش أنه سعيد في ميونيخ قائلا: "بشكل عام، أشعر براحة كبيرة هنا. جميع أطفالي ولدوا هنا، لقد بنينا منزلًا هنا".