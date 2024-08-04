نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن مبروك: دعوة لتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 05:08 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال حسن مبروك مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع أسعار المحروقات أثر بشكل سلبي ومباشر على قطاع صناعة الأجهزة المنزلية؛ إذ دفعت تكاليف الإنتاج للزيادة، نتيجة استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف نقل البضاعة، وزيادة مرتبات العاملين، ما تسبب في زيادة سعر المنتج النهائي.

أضاف مبروك، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن توقيت إقرار ارتفاع أسعار المحروقات غير مناسب، في ظل محاولة الحكومة والوزارة الجديدة النهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدًا أن قطاع الأجهزة المنزلية يعتمد على السولار بنسبة 20%. فهو يدخل كوقود أساسي في تشغيل بعض الخطوط الإنتاجية كالدهانات.

ونوه مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أثر بالسلب على عمليات التسويق لدى الشركات، نتيجة التسويق لمنتج مرتفع القيمة والسعر على العميل، ما تسبب في تراجع عمليات البيع والتسويق.

قطاع الأجهزة المنزلية يعتمد على السولار بنسبة 20% فهو يدخل كوقود أساسي في تشغيل بعض الخطوط الإنتاجية كالدهانات

وأوضح مبروك، أن الشركات في القطاع لا بد أن تتجه لاستخدام الطاقة الشمسية كبديل للمحروقات، إلا أن التنفيذ سيستغرق وقتًا طويلًا، متوقعًا زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة.

ولفت مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إلى أن تنافسية المنتجات المحلية ستتراجع في الأسواق العالمية نتيجة زيادة تكلفة المنتج المتأثرة بارتفاع سعر المحروقات، منوهًا أن المستثمر المنافس مثل تركيا والصين يحصل على دعم تصديري يصل إلى 20%، بالتزامن مع عدم حصول المستثمر المحلي على دعم تصديري ملائم، فقد يصل إلى 8%، ولذلك فإن التنافس غير عادل.

وطالب مبروك، بضرورة دعم الشركات الأجنبية للصناعات المغذية داخل مصر، حتى تصبح نواة للتصدير، خاصة أن الحكومة وفرت العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين الأجانب.

وحول تأثير ارتفاع المحروقات على سلاسل الإمداد واللوجستيات، تابع مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، أن تكلفة الشحن زادت 3 أضعاف، خاصة فيما يتعلق بالرحلات القادمة من الصين، بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، ما دفع إلى زيادة سعر المنتج النهائي.

وعن أبرز المطالب من الحكومة، طالب مبروك، بضرورة توفير الحكومة الدعم في الكهرباء والمحروقات للمستثمر المحلي، والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، فضلًا عن منح تيسيرات في الحصول على الأراضي، وتسيرات في منح الرخصة الذهبية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.

وأكد مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، على ضرورة توفير مبادرات دعم للطاقة البديلة من قبل الحكومة المصرية، لتحفيز المستثمر المحلي على استخدام الطاقة الشمسية، والرياح، كبديل للمحروقات.

ونوه مبروك، إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أثر سلبًا على خطط توسع واستثمار شركات القطاع داخل السوق المحلية، وسيساهم في تراجع حجم صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج.