ميكالي: سنفعل كل شيء من أجل الميدالية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، البرازيلي روجيرو ميكالي، أن فريقه سيواصل القتال حتى الدقائق الأخيرة له بمنافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وتأهل منتخب مصر للدور قبل النهائي من المسابقة، بعد فوزه على باراغواي بضربات الترجيح في دور الـ8، وسيواجه منتخب فرنسا صاحب الأرض، غدًا الإثنين، في المربع الذهبي.

مدرب منتخب مصر الأولمبي: سنفعل كل شيء من أجل الميدالية

وقال ميكالي في مؤتمر صحافي اليوم الأحد: "سعيد للغاية بقيادة الفريق لنصف نهائي المنافسات ومواجهة المنتخب الفرنسي صاحب الأرض ومستضيف الأولمبياد".

وأضاف: "سنواصل القتال من أجل مصر، وهدفنا إسعاد الشعب المصري، حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا وسنفعل كل شيء من أجل تحقيقه".

