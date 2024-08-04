غالانت يتوعد إيران و"حزب الله": إذا هاجم العدو فسوف يدفع ثمنا باهظا

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أحمد جودة - القاهرة - زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد، وحدة تكنولوجيا الأرض المسؤولة عن الرد التكنولوجي العملياتي للقوات في الميدان، حيث توعد "العدو بدفع ثمن باهظ" إذا هاجم إسرائيل.

وقال يوآف غالانت: "لقد قمت اليوم بتفحص انتشار قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الدفاع والهجوم".

وأضاف غالانت: "نحن مستعدون بقوة دفاعيا، على الأرض وفي الجو، وعلى استعداد للتحرك بسرعة للهجوم أو رد الفعل".

وتابع: "سنجبي الثمن من العدو، كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة.. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمنا باهظا".

هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، إن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات ضد "محور الشر بقيادة إيران"، متوعدا بالرد بكل قوة على أي اعتداء على إسرائيل.

وأضاف نتنياهو في الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد: "دولة إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات ضد محور الشر الذي تقوده إيران. نحن نضرب بقوة كل واحدة من أذرعها. ونحن متأهبون لكل سيناريو دفاعيا كان أو هجوميا".

وتأتي تصريحات غالانت ونتنياهو في وقت تترقب فيه إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.