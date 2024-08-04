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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد مدافعي المنتخب الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة المدير الفني الجديد للفريق، آرني سلوت، لتعزيز صفوف الريدز استعدادًا للموسم القادم؛ حتى الآن، لم تقم إدارة ليفربول بأي صفقات جديدة خلال هذا الصيف.

ليفربول يستهدف التعاقد مع ظهير منتخب الأرجنتين الأولمبي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "TYC SPORTS" الأرجنتينية، يدرس ليفربول التعاقد مع الظهير الأيسر لمنتخب الأرجنتين، خوليو سولير، الذي يُعد من أبرز اللاعبين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا العام.

وأضافت الشبكة أن ليفربول من المتوقع أن يتقدم بعرض رسمي لنادي لانوس الأرجنتيني للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، مع تقديرات بأن تصل قيمة الصفقة إلى نحو 15 مليون دولار.