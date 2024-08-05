نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة: أكثر من 8.6 مليون سائح قدموا للسعودية من دول «التعاون» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة السياحة أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2023م بلغ أكثر من 8.6 مليون سائح، فيما تجاوز إنفاقهم أكثر من 15 مليار ريال.

وأوضح التقرير السنوي للإحصاءات السياحية لعام 2023م، الذي أصدرته الوزارة، أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول التي يفد منها السياح من منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ عدد السياح 3.4 مليون سائح، ثم دولة الكويت بعدد تجاوز 2.3 مليون سائح، ودولة الإمارات المتحدة بعدد قارب 1.4 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح القادمين من دولة قطر ما يقارب 1.1 مليون سائح، ثم سلطنة عُمان بـ 455 ألف سائح.

يذكر أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام 2023م، تجاوز 27 مليون سائح فيما تجاوز الإنفاق 141 مليار ريال، كما تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين خلال العام الماضي 109 ملايين سائح.