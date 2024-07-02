تفاصيل جديدة في مفاوضات مسقط بشأن صرف مرتبات الموظفين اليمنيين

الرياض - محمد الاطلسي - أفصحت سلطنة عمان، يوم الإثنين، 01 تموز، 2024، عن كواليس مفاوضات مسقط بين صنعاء والتحالف.

يأتي ذلك بالتزامن مع تواصلها لليوم الثاني على التوالي.

وفي التفاصيل، أكد الخبير السياسي العماني علوي المشهور وجود جدية لدى الأطراف لإحراز تقدم، متوقعا حلحلة ملفي الاسرى والملفات المتعلقة بحياة الناس في إشارة كما يبدو للمرتبات اذ لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

هذا وتحتضن سلطنة عمان جولة جديدة من المفاوضات اليمنية – السعودية منذ الاحد.

كما تعكس تصريحات المشهور تفاؤل عماني كبير بشان نتائج المفاوضات المرتقبة التي تحاول القوى الموالية للتحالف جنوب اليمن قصرها على “الاسرى”.

يشار إلى أن السلطنة كانت نجحت بإحراز اختراق خلال مفاوضات صنعاء والرياض.