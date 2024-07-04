نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النني يحسم موقفه من الانضمام إلى منتخب مصر في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق النجم الدولي محمد النني، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي السابق ومنتخب مصر، على انضمامه إلى المنتخب الأولمبي، من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024

محمد النني يوافق على انضمامه إلى المنتخب الأولمبي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "محمد النني، وافق رسميًا على المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي، وهو حاليا في لندن".

وتابع: "سيتواجد محمد النني في قائمة منتخب مصر الأولمبي؛ خلال الأيام المقبلة كأحد أهم اللاعبين الكبار".