نسرين أمين تهنئ شيكو بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة نسرين أمين الفنان شيكو بمناسبة عيد ميلاده من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتبت نسرين أمين:' كل سنه وانت طيب يا قلب أمه".

وقام الفنان شيكو، بالتعليق على جملته الشهيرة التي لازمته في مسلسل خالد نور وولده نور خالد الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2024، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، موضحًا أن تكرار المصطلح طوال حلقات المسلسل، جاء من اقتراحه.

وقال شيكو في تصريحات صحفية: جملة عايز أتمرمغ في حضنك، كانت مكتوبة في السكريبت، ولكن بصيغة عايز أترمي في حضنك، ومقررة للحلقة الأولى بس، وأنا اقترحت إننا نزودها في باقي الحلقات.

وأضاف شيكو: وقصدت أغيرها لـ عايز أتمرمغ في حضنك، لأن كلمة أتمرمغ غريبة وشبه دماغ الشخصية، خصوصًا أن كان ليا جملة في فيلم قلب أمه، كنت بقول لـ هشام، لما بشوفك ببقى عايز أخدك في حضني، وحبيت جدًا جملة باسم سمرة يلا بينا، في مسلسل العتاولة