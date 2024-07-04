خاص| نور محمود ابن إسعاد يونس في "تيتا زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان نور محمود عن شخصيته في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس، والتي من المقرر عرضة خلال الفترة المقبلة.

وقال نور محمود في تصريحات خاصة للفجر الفني: "أجسد أحد أبناء إسعاد يونس في مسلسل "تيتا زوزو".

وعن تعاونه مع النجمة إسعاد يونس قائلا: " ليس هناك أحلي ولا اللطف من هذا، حيث تجعل كواليسها رائعة وتنشر البهجة والسعادة ببن الجميع، وتضيف روح جميلة أثناء التصوير، ومبسوط أن اشتغلت معاها وحاجة تشرف".

أحداث مسلسل تيتا زوزو

تدور أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار اجتماعي خفيف، حول مشاكل العائلية مع الأبناء والأحفاد، حيث تقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

‏مسلسل" تيتا زوزو " من إخراج شيرين عادل وكتابة محمد عبد العزيز، ويشاركها في البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.