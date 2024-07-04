مدرب إسبانيا الأولمبي: سنستغل غياب صلاح.. ونحتاج لتقديم أداء جيد ضد مصر في الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث دافيد جوردو مدرب مساعد منتخب إسبانيا الأولمبي، عن تواجد بلاده في نفس المجموعة مع مصر في منافسات أولمبياد باريس 2024.

مدرب إسبانيا الأولمبي: سنستغل غياب صلاح

قال جوردو في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "إسبانيا قادرة على تحقيق بطولة يورو 2024، ولكن يجب أن يحافظ على الأداء المميز الذي ظهر به، خاصة وأننا نملك العديد من اللاعبين المميزين مثل لامين يامال وكارفخال ونيكو ويليامز وغيرهم".

وتابع: "منتخب إسبانيا الأولمبي بدأ الاستعداد لمنافسات أولمبياد باريس بالفعل، ونعلم أننا سنواجه منتخبات مميزة في البطولة مصل مصر وأوزبكستان".

وأضاف: "نعلم أن مواجهة مصر ستكون صعبة لأنه منتخب قوي، ولديه العديد من اللاعبين العظماء، ونحتاج لتقديم أداء جيد ضده للفوز".

وأتم: "محمد صلاح من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ومواجهته دائما داخل الملعب تكون صعبة، وسنحاول استغلال غيابه والاستفادة من ذلك، ولكن مصر لديها العديد من اللاعبين المميزين أيضا يجب ألا ننسى ذلك".