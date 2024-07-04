تعرف على تفاصيل دور حسين فهمي في "قصر الباشا"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع فيلم “ قصر الباشا” تصوير العمل بحضور أبطاله على أن يتم طرحه قريبا في السينما.

ويجسد حسين فهمي بشخصية صاحب فندق ضمن الأحداث.

ويقوم المخرج محمد بكير بتصوير مشاهد الفيلم بشكل شبه يومي، داخل اللوكيشن الخاص بالفيلم في مدينة أسوان، وتجمع المشاهد كلًا من أحمد حاتم والفنانة مايان السيد التي تقوم بتجسيد دور عاملة في أحد الفنادق، ويقوم الفنان أحمد فهيم بتجسيد دور مدير قصر الباشا الذي يجسده الفنان أحمد حاتم، ويظهر الفنان صدقي صخر بشخصية يغلب عليها طابع الجد وبعض الشر ويدعى نجيب الدسوقي، ولم يتبق لفريق العمل سوى أيام قليلة ليرفع المخرج شعار فركش.

تدور أحداث المسلسل حول أحد أفخم فنادق مدينة الصويرة والمسمى بقصر الباشا وعلاقته بأهل المدينة، وخاصة بإحدى فتيات المدينة والتي تسعى إلى تجاوز الفقر الذي تعيشه، فيكون طريقها لتحقيق ذلك هو دخول أسوار قصر الباشا، فتتاح لها الفرصة عندما تلتقي بإبن مدير الفندق