نيويورك تايمز: نتنياهو أبلغ بعض نواب الكنيست انفتاحه على وقف الحرب في غزة

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن مسؤول إسرائيلي كشف صحيفة "نيويورك تايمز"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ عددًا من النواب في الكنيست انفتاحه على وقف الحرب في قطاع غزة.





وفي سياق ذي صلة، ذكرت القناة أمس الأربعاء، أن حركة حماس، أعلنت أنها قدمت بعض الأفكار للوسطاء بهدف إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني. وأوضحت حماس أنها تسعى جاهدة للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة، وأنها مستمرة في التواصل مع الوسطاء، مشيرة إلى أنها لم تتشدد في مطالبها خلال المفاوضات، بينما تحاول إسرائيل التشويش والمراوغة. من جهته، أفاد مكتب نتنياهو، بأن الوسطاء قدموا رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا أن إسرائيل تدرس هذا الرد وسترسل ردها إلى الوسطاء في الوقت المناسب.

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