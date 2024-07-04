عاملة عبيطة.. أغنية رنا سماحة تتصدر قوائم الطرب العربية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت أغنية الفنانة رنا سماحة "عاملة عبيطة" موجة من الحماس والتفاعل الجماهيري الكبير، حيث استطاعت الأغنية أن تتصدر قوائم الطرب العربية منذ صدورها.

وأشاد الجمهور بالأداء الرائع لرنا سماحة في الأغنية، والذي جسد بشكل مميز شخصية الفتاة البسيطة والمرحة، وعبّر متابعوها عن إعجابهم الكبير بالألحان الجذابة والكلمات البسيطة والمعبرة في الأغنية.

ولا تقتصر موهبة رنا سماحة على الغناء فحسب، فقد حققت نجاحات لافتة أيضًا في مجالي التمثيل والإعلام.



ويؤكد هذا النجاح المتنامي لرنا سماحة على موهبتها المتعددة الجوانب والتي أهلتها لتكون واحدة من أبرز النجوم الصاعدين في الساحة الفنية العربية.



تفاصيل أغنية "عاملة عبيطة" لـ رنا سماحة

وأغنية "عاملة عبيطة"، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤل، وألحان سامر أبو طالب، وإخراج حسام مجدي.



كلمات أغنية عاملة عبيطة لـ رنا سماحة



وجاءت كلمات أغنية عاملة عبيطة لـ رنا سماحة كـ التالي: قاعدة وساكتة وباصة عليكوا، كاشفة وشوشكوا وسط الزيطة، شايفة وعارفة وقارية عينيكوا، فاهمة الكل وعاملة عبيطة، نفسنة بس انا فاهمة المسكنة شياطين راسمين الدور، مسخرة مسخرة جبتونا لورا خلوا الطابق مستور، ولا كذا ولا كذا حريفة أذى وقلوبكوا بيت مهجور، ياتماثيل مافيهاش شعور، اوعوا تقولوا دي سهلة ضعيفة.