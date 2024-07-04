حلم حياتي إن صوتي يطلع حلو وأتعلم العود.. أبرز تصريحات أحمد حلمي ببرنامج "بيت السعد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان أحمد حلمي في خطف أنظار الجمهور من خلال أحدث ظهور له ببرنامج بيت السعد، الذي يقدمه عمرو وأحمد سعد، مساء الأربعاء، وهو من إخراج محمد سامي،



وكشف الفنان أحمد حلمي عن الأمنية التي تريد أن يحققها.

وقال:" لو طلعلي عفريت هطلب منه أول حاجة إن أنا أوصل للعالمية، والحاجة التانية إن الدولار يوصل لـ 3 جنيه، وكان حلم حياتي إن صوتي يطلع حلو وأتعلم العود والأهم الصحة والستر".



أحمد حلمي يواصل تحضير فيلم قصة مدينة



ويواصل حلمي كذلك التحضير لفيلم جديد بعنوان قصة مدينة، من إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج محمد السعدي، كما يشارك ضيف شرف في فيلم الست، بطولة منى زكي الذي تتناول من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



آخر أعمال أحمد حلمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي مسرحية ميمو،والذي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، وحاليًا يواصل حلمي عرضها في مصر حاليًا، وحازت المسرحية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.