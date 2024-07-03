العالم اليوم - حادث مستشارة بشار الأسد يثير ضجة.. هذه الروايات المتداولة

انتم الان تتابعون خبر حادث مستشارة بشار الأسد يثير ضجة.. هذه الروايات المتداولة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 03:24 مساءً - اتجهت أنظار وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية نحو دمشق، عقب تعرض المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية لونا الشبل لحادث سير أدى إلى إصابتها بنزيف دماغي حاد.

الرواية الرسمية السورية

المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية قال إن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر الثلاثاء".

وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث "أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار".

وتابع التوضيح أن الشبل "تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى إحدى مستشفيات دمشق".

واختتم التوضيح بالقول: "تبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".

وتداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن الوضع الصحي للشبل "حرج للغاية".

رواية المرصد السوري لحقوق الإنسان تثير تساؤلات بشأن طبيعة الحادث

قال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن إن لونا الشبل المقربة من الرئيس السوري بشار الأسد نُقلت إلى مستشفى الشامي وهي في حالة حرجة.

وأضاف: "من المفترض أن يخرج النظام السوري ببيان رسمي لتوضيح الحادثة إذا ما كانت محاولة اغتيال أو حادث مفتعل أو أنه حادث عرضي بسيارتها".

وتابع: "لونا الشبل لعبت دورا هاما في المصالحات في عدة مناطق وعلاقات القصر الجمهوري ولم تكن إعلامية عادية".

ورغم الرواية الرسمية السورية التي تؤكد وقوع الحادث بشكل عادي، تصر تقارير إعلامية لوسائل إعلام معارضة على رواية الحادث "المدبر".

حيث تحدثت تلك التقارير عن أن سيارة مصفحة صدمت السيارة التي كانت فيها الشبل على أوتوستراد دمشق يعفور، مما دفع سيارتها باتجاه منصف الطريق.

وأوضحت أن السيارة التي صدمتها كانت مجهزة بدعامة حديدية في المقدمة، مما أدى إلى تعرض الشبل لنزيف دماغي حاد.

وتضيف أنه عقب الحادث، تم إسعاف الشبل بدايةً إلى مستوصف الصبورة في منطقة يعفور قبل نقلها إلى العناية المشددة في مستشفى الشامي بدمشق، فيما نقل السائق والمرافق إلى مكان مجهول عقب الحادث.

تلفزيون سوريا المعرض ومقره تركيا قال إنه قبل أسبوع اعتقلت السلطات السورية العميد ملهم الشبل شقيق لونا الشبل بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بحسب المصادر.

من هي لونا الشبل؟