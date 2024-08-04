نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2.5 مليار ريال حجم إنفاق السياح بمنطقة الحدود الشمالية لعام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الغرفة التجارية بعرعر أن حجم إنفاق السياح بمنطقة الحدود الشمالية عام 2023 بلغ نحو 2.5 مليار ريال.

يمثل حجم إنفاق السياح المحليين فيها نحو 78.7%، بقيمة بلغت نحو ملياري ريال، فيما بلغ حجم إنفاق السياح الوافدين نحو نصف مليار ريال، تمثل نحو 21.3% من إجمالي إنفاق السياح بالمنطقة.

وأشارت الغرفة إلى نمو 68% في أعداد السياحة الوافدة لمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، و45% نمو في حجم إنفاق السياح الوافدين خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، ونمو حجم إنفاق السياح الوافدين على الترفيه بمنطقة الحدود الشمالية من 145.5 ألف ريال عام 2021 إلى نحو 22.6 مليون ريال عام 2023.